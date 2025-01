Polacy masowo zakładają biznesy! Padł rekord nowych firm w Polsce

Spadają ceny mieszkań z rynku wtórnego! Ale to głównie kawalerki

Polacy chętnie zakładają nowe firmy

Zapał do zakładania nowych firm w Polsce nie maleje. To oznacza, że Polacy oraz obcokrajowcy widzą realne szanse na osiąganie zysków w biznesie w naszym kraju. 57,7 tys. nowych spółek zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze Sądowym to o 2,4 proc. więcej niż rok wcześniej - czytamy w "PB".

- Wzrost liczby zakładanych spółek wynika przede wszystkim z tego, że więcej spółek utworzono w budownictwie, które przeżywa koniunkturę wynikającą z utrzymującej się wysokiej marżowości i popytu w mieszkalnictwie — wyjaśnił prezes Centralnego Ośrodka Informacji Gospodarczej (COIG) Jarosław Nowrotek, cytowany na łamach dziennika.

Jak pisze gazeta, w 2024 r. w budowlance założono 8,6 tys. spółek, o 800 więcej niż w 2023 r. Według Nowrotka spadek liczby nowych spółek zanotowano natomiast w transporcie i biznesie magazynowym — zarejestrowano ich 3,3 tys., o 400 mniej niż rok wcześniej.

Gdzie rejestruje się najwięcej spółek?

Najwięcej nowych spółek zarejestrowano w woj. mazowieckim (19,1 tys.). Na drugiej pozycji uplasowało się woj. wielkopolskie (5,6 tys.), a na trzeciej woj. śląskie (5 tys.) - pisze gazeta.