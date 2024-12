i Autor: Shutterstock wódka "małpka"

Dostępność alkoholu

Polacy na potęgę kupują "małpki". Budżet państwa zarabia na tym setki milionów złotych rocznie

Wpływy do budżetu państwa z tytułu opłaty od sprzedaży alkoholu w opakowaniach do 300 ml, czyli tzw. małpek od 2021 r. wyniosły w sumie blisko 2 mld zł. Rządzący zapewne w dużej mierze z tego właśnie względu nie chcą wprowadzić zakazu czy znacznego ograniczenia sprzedaży alkoholu w takich pojemnościach w ramach profilaktyki zdrowotnej. Tymczasem powstało badanie pokazujące, co Polacy sądzą o "małpkach".