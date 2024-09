Czy rząd będzie dalej mroził ceny energii? To możliwy scenariusz

Deficyt w budżecie

Jest już plan budżetu polski na 2025 rok. Przyjęty przez rząd 28 sierpnia projekt budżetu na 2025 r. zakłada: dochody na poziomie 632,6 mld zł, limit wydatków na poziomie 921,6 mld zł oraz deficyt budżetu państwa w wysokości nie większej niż 289 mld zł. Co o tym budżecie myślą Polacy?

„62 proc. uczestników badania opinii United Surveys na zlecenie DGP i RMF FM uważa, że w obliczu planowanej na przyszły rok rekordowej kwoty prawie 300 mld zł dziury w finansach państwa trzeba myśleć o ograniczaniu deficytu. Równocześnie 27 proc. przyznaje: "nie wie, co to deficyt” – czytamy w środowym "DGP”. Dziennik informuje, że sposobem na równoważenie dochodów i wydatków wskazywanym przez zdecydowaną większość ankietowanych są nowe podatki sektorowe. „DGP” zaznacza jednak, że według ekonomistów takie rozwiązanie nie służy wzrostowi gospodarczemu. „Takie daniny stanowią też niewielką część wpływów do kasy państwa. Częściej niż podnoszenie podatków są wskazywane cięcia wydatków, w tym dotyczące przywilejów emerytalnych czy świadczeń takich jak 800” – informuje „DGP”.

Skoro aż 27 proc. pytanych przyznało, że w ogóle nie wiem, czym jest deficyt, to istnieje potrzeba wyjaśnienia tego terminu. Deficyt budżetowy – ujemne saldo w budżecie instytucji – sytuacja, w której wydatki w budżecie danej instytucji są wyższe niż jej dochody w danym okresie rozliczeniowym. Przeciwieństwem deficytu budżetowego jest nadwyżka budżetowa.

