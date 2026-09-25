Polacy chcą smaków z całego świata

Tygodnie tematyczne jeszcze kilka lat temu kojarzyły się przede wszystkim z krótką promocją i ciekawostkami na sklepowych półkach. Dziś stały się ważnym elementem strategii dyskontów.

Powód jest prosty. Polacy coraz więcej podróżują i chętniej próbują nowych potraw. Smaki poznane podczas wakacji często chcemy później odtworzyć we własnej kuchni.

Kto był we Włoszech, może zatęsknić za prawdziwym makaronem czy pizzą. Po wakacjach w Grecji chętniej sięgnie po tamtejsze smaki. A kuchnia azjatycka? Dla wielu osób to sposób na kulinarną podróż bez kupowania biletu lotniczego.

Jeden produkt często przyciąga kolejne

Na tym właśnie korzystają dyskonty. Z danych Aldi za 2026 rok wynika, że podczas tygodni tematycznych rośnie wartość koszyka zakupowego.

Mechanizm jest banalnie prosty. Klient przychodzi po produkt z promocji, ale na jednym zakupie często się nie kończy.

Makaron z włoskiej oferty? Do tego sos, oliwa i ser. Produkt azjatycki? Przyda się jeszcze odpowiedni sos albo dodatki. W efekcie jeden produkt tematyczny może uruchomić kolejne zakupy.

Sklepy odnotowują również wzrost liczby paragonów związanych z tygodniami tematycznymi. Sama sieć podała, że w 2025 roku liczba jej klientów zwiększyła się o ponad 10 proc.

Osiem kuchni i setki produktów

W ciągu roku sieć organizuje osiem tygodni poświęconych kuchniom świata. To Tydzień Włoski, Street Food, Azjatycki, Hiszpański, Grecki, Czeski, Alpejski oraz Francuski.

Największą popularnością cieszą się Tydzień Włoski, Tydzień Street Food i Tydzień Azjatycki.

Oferta jest przy tym dopasowywana do pory roku. Jesienią i zimą klienci częściej szukają rozgrzewających, intensywnych smaków. Wiosną i latem większym zainteresowaniem cieszą się lżejsze propozycje kuchni śródziemnomorskiej, hiszpańskiej czy francuskiej.

– W okresie jesienno-zimowym klienci częściej wybierają rozgrzewające i bardziej wyraziste smaki, co przekłada się na duże zainteresowanie ofertą azjatycką. Z kolei w sezonie wiosenno-letnim większą popularnością cieszą się lżejsze kuchnie – mówi Beata Szczurek, dyrektor ds. promocji ALDI Polska.

Ponad 500 produktów w 2026 roku

Skala takich akcji wyraźnie rośnie. W 2025 roku w ramach wszystkich tygodni tematycznych Aldi promował 423 produkty. Od początku 2026 roku liczba ta przekroczyła już 500.

Tylko w 2026 roku znalazło się w nim aż 140 dedykowanych produktów włoskich.

Na tym jednak nie koniec. Dyskonty obserwują przy tym, co naprawdę trafia w gusta klientów. Tygodnie tematyczne są bowiem także swoistym poligonem doświadczalnym. Produkty, które sprzedają się najlepiej, mogą później trafić do stałego asortymentu.

Tak było m.in. ze schłodzoną pinsą, gotowym ciastem na pizzę czy niektórymi daniami kuchni azjatyckiej.

Modne smaki trafiają na półki

Dyskonty nie ograniczają się już tylko do klasycznych produktów. Oferta jest również zmieniana pod wpływem kulinarnych trendów.

Wśród nowych inspiracji pojawiają się m.in. matcha, ube czy smaki kojarzone z tzw. czekoladą dubajską.

– Oferta tygodni tematycznych jest rozwijana z roku na rok. Są w niej pozycje stałe, ale dochodzą również nowe, inspirowane trendami rynkowymi czy zwykłą modą – podkreśla Beata Szczurek.

Własne marki i produkty z zagranicy

Za tematycznymi tygodniami stoją również marki własne sieci sklepów. W ofercie znajdziemy m.in. Cucina, Asia Green Garden, Trader Joe's, Tesoros del Sur, Lyttos czy Roi De Trefle.

Sieć korzysta także z innych możliwości. Grupa działa w ośmiu krajach Europy, dzięki czemu może pozyskiwać część produktów bezpośrednio z państw, z których pochodzą dane kuchnie.

Dla klienta oznacza to, że zagraniczne smaki coraz częściej są na wyciągnięcie ręki. I jak pokazują dane sprzedażowe, Polacy coraz chętniej po nie sięgają.

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