Polacy oszczędzają na elektronice! Kryzys mocno uderzył w kieszenie

Polacy kupują coraz mniej elektroniki

Jak czytamy, w październiku w ujęciu wartościowym sprzedaż sprzętu elektronicznego rośnie co prawda o 8,4 proc., ale biorąc pod uwagę dwucyfrowe wskaźniki wzrostu cen, jest to wynik słaby. Doskonale pokazuje to sprzedaż smartfonów: wartościowo w górę aż o 23,4 proc., ale ilościowo tylko 0,2 proc. - podano.

Dodano, że zaskoczeniem są słabe wyniki kategorii elektronika konsumencka, zawierającej m.in. telewizory czy akcesoria do nich, jak i audio. Ta kluczowa część rynku spadła w październiku aż 18,8 proc. i jest już trzeci miesiąc z rzędu pod kreską. W roku mundialu takie wyniki muszą być jednak zaskoczeniem.

Nadzieja na poprawę sytuacji już tylko w sezonie prezentowym. Wielu Polaków nawet te zakupy odkłada na ostatnią chwilę - pisze "Rz".

Pieniądze to nie wszystko. Waldemar Buda Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.