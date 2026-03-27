Klientka Carrefour pokazała paragon za 65 zł i zwróciła uwagę na ukryte koszty widoczne dopiero przy kasie

– Patrzcie na paragony. Biją tym po oczach – napisała klientka jednej z placówek Carrefour, zwracając uwagę na szczegóły, które wielu klientów pomija. W czasach rosnącej drożyzny coraz więcej osób zaczyna analizować rachunki niemal co do grosza.

Drożyzna uderza Polaków po cichu

Choć ceny na półkach są widoczne, prawdziwy obraz wydatków często pojawia się dopiero na paragonie. Klienci zwracają uwagę, że końcowa kwota zakupów bywa wyższa, niż się spodziewali. Eksperci podkreślają, że w dobie inflacji i rosnących kosztów życia konsumenci powinni szczególnie uważnie sprawdzać paragony. Nawet niewielkie różnice mogą w skali miesiąca oznaczać realne straty w domowym budżecie.

Co dokładnie widać na paragonach?

Chodzi przede wszystkim o szczegółowe rozbicie cen, podatków i opłat. Dla wielu osób to właśnie te elementy są najbardziej zaskakujące. Na paragonach pojawiają się różne stawki podatków, a także końcowe podsumowanie, które często „bije po oczach” swoją wysokością. W praktyce oznacza to, że konsumenci widzą, jak duża część ceny produktu to właśnie podatki.

Rząd Tuska nie reaguje na problem

"Fakt" spytał resort finansów, czy na paragonie mogą widnieć dwie kwoty do zapłaty - obejmująca kaucję i bez takowej. Nie mamy dobrych wiadomości. - Na paragonie mogą widnieć dwie kwoty końcowe, tj. kwota do zapłaty bez kaucji oraz kwota do zapłaty łącznie z pobraną kaucją - odpowiada Ministerstwo Finansów.

Konsumenci zaczynają patrzeć uważniej

Coraz więcej Polaków zmienia swoje nawyki zakupowe. Sprawdzanie paragonów przestaje być rzadkością, a staje się standardem. To efekt rosnącej świadomości, ale też konieczności. W czasach drożyzny każdy grosz ma znaczenie, a dokładna kontrola wydatków może pomóc ograniczyć straty. Jedno jest pewne – paragony mówią dziś więcej niż kiedykolwiek wcześniej. I nie zawsze są to dobre wiadomości dla portfeli Polaków.

