Gigantyczny zastrzyk gotówki dla Allegro

Największa platforma zakupowa w Polsce sięga po ogromne środki na rozwój. Europejski Bank Inwestycyjny zdecydował o przyznaniu Allegro finansowania w wysokości 1 miliarda złotych.

To nie jest zwykły kredyt. Jak podkreśla spółka, pieniądze mają pokryć blisko 40 proc. planowanych wydatków na badania, rozwój i innowacje w najbliższych latach.

Powstanie centrum sztucznej inteligencji

Jednym z najważniejszych projektów będzie stworzenie specjalnego centrum kompetencyjnego zajmującego się sztuczną inteligencją.

To właśnie tam rozwijane mają być zaawansowane modele uczenia maszynowego, duże modele językowe oraz technologie analizujące ogromne ilości danych.

W praktyce oznacza to jeszcze bardziej inteligentne wyszukiwarki produktów, trafniejsze rekomendacje zakupowe i nowoczesne rozwiązania wspierające klientów oraz sprzedawców.

Będą nowe miejsca pracy

Allegro zapowiada również inwestycje w ludzi. Firma chce rozwijać zespoły odpowiedzialne za nowe technologie i zatrudniać kolejnych specjalistów.

Mowa przede wszystkim o programistach, analitykach danych oraz ekspertach od sztucznej inteligencji.

– Pozyskane fundusze pozwolą nam nie tylko tworzyć innowacje, ale również skutecznie je chronić i rozwijać nasze zaplecze technologiczne – podkreśla prezes Allegro Marcin Kuśmierz.

Europa stawia na polskiego giganta

Europejski Bank Inwestycyjny nie ukrywa, że liczy na rozwój europejskich technologii i wzmocnienie konkurencyjności wobec światowych gigantów.

Przedstawiciele banku podkreślają, że współpraca z Allegro wpisuje się w strategię budowania cyfrowej i gospodarczej siły Europy.

Nowa linia finansowania została rozłożona na sześć lat i – jak zapewnia spółka – oferuje korzystniejsze warunki niż dotychczasowe zadłużenie.

Od internetowej aukcji do technologicznej potęgi

Historia Allegro to jeden z największych sukcesów polskiego internetu. Platforma powstała w 1999 roku i przez ponad ćwierć wieku wyrosła na lidera handlu internetowego w Europie Środkowo-Wschodniej.

Dziś z jej usług korzystają miliony klientów, a firma jest notowana na warszawskiej giełdzie. Teraz rozpoczyna kolejny rozdział swojej historii, tym razem związany ze sztuczną inteligencją.

Miliard złotych od europejskiej instytucji pokazuje, że wyścig technologiczny nabiera tempa, a Allegro chce znaleźć się w jego ścisłej czołówce.

