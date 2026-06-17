Mimo średniej ceny espresso (10 zł, 14. miejsce w Europie), Warszawa wyróżnia się rekordowo wysoką dopłatą za kawy mleczne.

Za latte w Warszawie zapłacisz aż o 69% więcej niż za espresso, co jest jedną z największych różnic cenowych odnotowanych w europejskich stolicach.

Odkryj, jak ceny kawy w Europie wahają się od 4 zł (Kijów) do 18 zł (Kopenhaga) i jak typ lokalu (np. piekarnia czy kawiarnia) wpływa na ostateczny rachunek.

Dowiedz się, dlaczego wysokie dopłaty za kawy mleczne wynikają nie tylko z kosztu mleka, ale także z większego nakładu pracy i strategicznych cen espresso.

Ile kosztuje kawa w Warszawie? Pozycja stolicy i zaskakująca cena kaw mlecznych

Warszawa znalazła się dokładnie w połowie europejskiej stawki, jeśli chodzi o ceny małej czarnej. Z najnowszej analizy przygotowanej przez sieć sklepów Przyjaciele Kawy wynika, że za filiżankę espresso w stolicy Polski zapłacimy średnio 10 zł. To kwota nieznacznie niższa od średniej dla 28 europejskich stolic, która wynosi 10,50 zł. W ogólnym rankingu daje to Warszawie 14. pozycję.

To, co jednak wyróżnia stolicę Polski na tle innych miast, to bardzo duża różnica w cenie między espresso a kawami z dodatkiem mleka. Okazuje się, że w Warszawie ceny kawy z mlekiem są znacznie wyższe – za cappuccino płacimy średnio o 52 proc. więcej, a za latte aż o 69 proc. więcej niż za podstawowe espresso. Oznacza to, że jeśli mała czarna kosztuje 10 zł, to latte może nas wynieść nawet 17 zł. To jedna z większych tego typu różnic odnotowanych w raporcie.

Ceny kawy w Europie. Gdzie jest najtaniej, a gdzie najdrożej?

Różnice w cenach kawy na naszym kontynencie są ogromne. Najtaniej jest w Kijowie, gdzie za espresso zapłacimy równowartość zaledwie 4 zł. Na drugim biegunie znajduje się Kopenhaga z ceną na poziomie 18 zł za tę samą małą czarną. Jak podkreślają autorzy raportu, większość europejskich stolic, mimo różnic ekonomicznych i kulturowych, mieści się w przedziale od 6 do 13 zł. W tej grupie znajdziemy zarówno Sarajewo i Bukareszt, jak i Rzym, Paryż czy Berlin.

Co ciekawe, na to, ile kosztuje kawa na mieście, wpływa nie tylko lokalizacja, ale też sam typ lokalu. Wbrew pozorom, wcale nie bary kawowe są najdroższe. Tam za espresso zapłacimy średnio 9 zł. W typowej kawiarni będzie to już 10 zł, w restauracji 10,50 zł, a najwięcej, bo średnio 11,50 zł, zapłacimy za kawę w piekarniach.

Kawa jest jednym z najczęściej kupowanych napojów na całym kontynencie, nie istnieje jednak coś takiego jak spójny europejski rynek kawy, filiżanka tego napoju może kosztować nawet 4,5 razy więcej w zależności od stolicy – mówi Dawid Potrząsaj, Kierownik Operacyjny w Przyjaciele Kawy.

Skąd biorą się różnice w cenach? To nie tylko koszt mleka

Jak wyjaśnia ekspert, na ostateczną cenę w filiżance składa się wiele czynników. To między innymi lokalna kultura picia kawy, koszty prowadzenia działalności, poziom konkurencji w danym mieście czy nawet stosunek liczby turystów do mieszkańców. W przypadku kaw mlecznych dochodzą kolejne zmienne, które windują cenę w górę znacznie bardziej, niż wynikałoby to z samego kosztu mleka.

Espresso, czyli najprostszy i najbardziej ustandaryzowany napój kawowy, stanowi dla lokali punkt odniesienia, na podstawie którego ustalane są ceny pozostałych pozycji w menu. Jednak różnica w cenie niekoniecznie wynika jedynie z kosztu mleka. Cappuccino i latte wymagają większego nakładu pracy oraz umiejętności podczas przygotowywania. Różnica w cenie może być również częściowo związana ze sposobem konsumpcji – po kawy z mlekiem zwykle sięgamy podczas dłuższych wizyt w kawiarni – tłumaczy Dawid Potrząsaj.

Ekspert dodaje, że w niektórych miastach espresso bywa celowo wyceniane bardzo nisko, by przyciągnąć klientów, co jeszcze bardziej uwypukla różnicę w cenie w porównaniu z droższymi napojami mlecznymi. Rekordzistą pod tym względem jest Lizbona, gdzie za cappuccino trzeba zapłacić o 138 proc. więcej niż za espresso. Warszawa, z dopłatą na poziomie 69 proc. za latte, również znajduje się w czołówce miast z dużą "dopłatą za mleko".

M.OKŁA-DREWNOWICZ: WIERZĘ, ŻE NIE BĘDZIE WYSOKIEJ INFLACJI