Lidl oferuje od 27 do 31 października 2025 r. promocje na znicze i wkłady parafinowe z okazji Wszystkich Świętych.

Wkłady parafinowe o różnym czasie palenia (od 38 do 105 h) dostępne są w atrakcyjnych cenach przy zakupie większych ilości (np. 1,39 zł/szt. za 38 h przy zakupie 10 szt.).

Od środy 29 października do piątku 31 października znicze szklane kupisz w promocji "8 w cenie 4", a chryzantemy doniczkowe przez cały tydzień w promocji "2+1 za grosz".

Kupując znicze Caritas (8,99 zł/szt., objęte promocją 8 w cenie 4) wspierasz osoby w kryzysie bezdomności.

Promocje na znicze i wkłady parafinowe

Od poniedziałku, 27 października, do piątku, 31 października 2025 roku, Lidl wprowadza szeroką ofertę promocyjną z okazji Wszystkich Świętych. Przez pierwsze dwa dni tygodnia, czyli 27 i 28 października, obowiązuje obniżka cen na wkłady parafinowe do zniczy o różnym czasie palenia. W ofercie znalazły się m.in. produkty o czasie palenia 38 h (1,39 zł/szt. przy zakupie 10 szt.), 55 h (2,59 zł/szt. przy zakupie 8 szt.), 75 h (3,59 zł/szt. przy zakupie 6 szt.) oraz 105 h (5,59 zł/szt. przy zakupie 4 szt.).

Od środy, 29 października, do piątku, 31 października, w ofercie znajdą się również znicze w promocji 8 w cenie 4. Klienci będą mogli wybierać spośród szklanych, eleganckich modeli z dekoracyjnymi motywami i wkładami, dostępnych w różnych kształtach.

Kwiaty na Wszystkich Świętych – promocja 2+1 za grosz

Miłośników kwiatowych dekoracji ucieszy promocja obowiązująca przez cały tydzień: 2+1 za grosz na chryzantemy doniczkowe. Oferta obejmuje wszystkie rodzaje chryzantem dostępnych w sklepach Lidl Polska – wielkokwiatowe, trójkolorowe, średniokwiatowe, drobnokwiatowe, maxi oraz samokrzewiące. Promocję można dowolnie miksować, tworząc kompozycje dopasowane do indywidualnych upodobań.

Znicze Caritas – pomoc dla potrzebujących

W ofercie sieci znalazły się także znicze Caritas o czasie palenia 30 godzin, dostępne w cenie 8,99 zł/szt. Produkty te również objęte są promocją 8 w cenie 4, a zysk ze sprzedaży przeznaczony zostanie na wsparcie osób w kryzysie bezdomności. Dzięki temu klienci Lidl Polska, oprócz korzystania z atrakcyjnych okazji, mogą przyczynić się do pomocy najbardziej potrzebującym.

