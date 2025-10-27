Biedronka startuje z promocjami "gratis" na popularne produkty spożywcze: Skorzystaj z "1+1 gratis" na herbaty Lipton i mięso mielone, "2+2 gratis" na jogurty Fantasia, a nawet "5+5 gratis" na wafelki Princessa i Prince Polo.

Dynia będzie kosztować tylko 0,99 zł/kg (80% taniej!), a wafelki Familijne czy ciastka Bonitki kupisz w promocji "drugi produkt za 1 zł".

Promocje obejmują też chemię i kosmetyki: Z kartą Moja Biedronka zgarniesz "1+1 gratis" na płyny micelarne Be Beauty, maski Garnier Fructis czy kosmetyki Eveline.

Specjalne oferty na Wszystkich Świętych, m.in. "10+10 gratis" na wkłady parafinowe Lumia oraz "2+1 gratis" na chryzantemy, dostępne z kartą Moja Biedronka.

Spożywcze hity z gratisami

Od poniedziałku uczestnicy programu Moja Biedronka skorzystają z licznych okazji na popularne produkty spożywcze. W ramach promocji „1+1 gratis” dostępne będą m.in. herbaty Lipton oraz mięso mielone z szynki wieprzowej Kraina Mięs. Limit dzienny: 4 szt. na kartę Moja Biedronka.

Nie zabraknie także promocji „2+2 gratis” na jogurty Fantasia, mleko UHT 3,2 proc. Wypasione oraz pitne skyry Fruvita. Miłośnicy słodyczy mogą liczyć na dwie akcje „5+5 gratis” obejmujące wafelki Princessa Longa i Prince Polo XXL. Biedronka kusi również promocją "4+2 gratis" na masło ekstra polskie Mlekovita.

Drugi produkt za 1 zł i gigantyczne obniżki

Biedronka wprowadza również nielimitowane promocje z drugim produktem za 1 zł. Taką ofertą zostaną objęte m.in. wafelki Familijne oraz ciastka Bonitki – szarlotki i jagodzianki. Co istotne, część promocji będzie dostępna również bez karty lojalnościowej. Przykładem jest akcja „1+1 gratis” na awokado Hass.

Prawdziwym hitem ma być jednak aż 80-procentowa obniżka ceny dyni. Od poniedziałku kilogram tego warzywa będzie kosztować jedynie 0,99 zł zamiast 4,99 zł.

Chemia gospodarcza i kosmetyki również w promocji

W ramach akcji „gratis” przygotowano także oferty na produkty chemiczne i kosmetyczne. Uczestnicy programu lojalnościowego będą mogli skorzystać z promocji „1+1 gratis” m.in. na płyny micelarne Be Beauty, maski do włosów Garnier Fructis Hair Food, płyny do płukania jamy ustnej Listerine oraz kosmetyki Eveline.

Dodatkowo promocje obejmą wybrane produkty marki Lenor, co z pewnością ucieszy fanów popularnych środków do prania i płukania tkanin.

Znicze i wkłady przed dniem Wszystkich Świętych

Z okazji zbliżającego się 1 listopada, sieć przygotowała wyjątkowe oferty na produkty związane ze świętem. W sprzedaży pojawią się m.in. wkłady parafinowe Lumia 160 g w promocji „10+10 gratis”, wkłady 200 i 400 g „8+8 gratis”, a także znicze z wkładem 80 g „6+6 gratis”.

Nie zabraknie też mniejszych akcji – „5+5 gratis” i „3+3 gratis” – na znicze o różnej gramaturze. Możemy też liczyć na tańsze chryzantemy, dzięki promocji "2+1 gratis". Wszystkie oferty wymagają posiadania konta Moja Biedronka oraz przestrzegania dziennych limitów zakupowych.

