Polacy rzadziej chodzą na L4. Zasiłków chorobowych z ZUS jest mniej, za to są wyższe

Raport ZUS. Fundusz wynagrodzeń wzrósł o 16,1 proc.

Według opublikowanego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych dokumentu dot. zasiłków chorobowych za 2022 r. wynika, że w trzecim kwartale wskaźnik PKB wzrósł o 3,5 proc., porównując do tego samego okresu z poprzedniego roku. Od stycznia do września br. fundusz wynagrodzeń wzrósł o 16,1 proc. w sektorze przedsiębiorstw, a na jego wzrost przyczyniły się czynniki takie jak rosnące zatrudnienie i wynagrodzenia. Zatrudnienie wzrosło o 2,5 proc., stopa bezrobocia zarejestrowanego we wrześniu wyniosła 5,1 proc., a średnie wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw wzrosło o 13,3 proc., w stosunku do poprzedniego roku.

Ile wydano pieniędzy na zasiłki chorobowe?

Ubezpieczonych Polaków w ZUS na koniec trzeciego kwartału br. było 16 143 tys. i wzrosła o 1,3 proc. r/r.

Największy przychód FUS przyniosły składki na ubezpieczenia społeczne. Wyniosły one 195,8 mld zł. To o 13,5 proc. niż w 2021 r. Wpływy składek wyniosły wówczas 191,5 mld zł. Jednak największy udział w wydatkach miały wpływy z zasiłków chorobowych, które wyniosły 10,8 mld zł. To o 3,2 proc. mniej niż rok temu, jednak sama wysokość wypłacanego zasiłku wzrosła o 7,2 proc.

W okresie od stycznia do września 2022 r. zasiłki macierzyńskie wyniosły 6,8 mld zł, świadczenia rehabilitacyjne 1,8 mld zł, zasiłki pogrzebowe 1,3 mld zł, zasiłki opiekuńcze 1,1 mld zł.

🩺 Wydatki z #FUS na #zasiłki #chorobowe, w pierwszych III kwartałach 2⃣0⃣2⃣2⃣ roku, wyniosły 10,8 mld zł. To o 3,2% mniej niż w tym samym okresie w 2⃣0⃣2⃣1⃣ roku. 📈 Przeciętna wysokość zasiłku wzrosła o 7,2% r/r.Więcej #daneZUS⬇️https://t.co/37nLIn8xGX pic.twitter.com/0GCiVrlUcQ— ZUS (@zus_pl) December 13, 2022

Sonda Czy masz już profil w PUE ZUS? Tak Nie