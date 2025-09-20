Dodatkowy kurs Pendolino do Zakopanego: Ze względu na ogromne zainteresowanie, uruchomiono drugi promocyjny przejazd 18.10.2024 za 1 zł.

Regularne połączenia od grudnia: Od 14 grudnia PKP Intercity uruchomi stałe Pendolino Gdynia-Zakopane (z przystankami m.in. w Warszawie i Krakowie).

Szybkie połączenie ma promować Zakopane i przyciągać zamożniejszych turystów, zwiększając prestiż regionu.

Nowe połączenia są możliwe dzięki modernizacji linii na Podhale (ponad 1,4 mld zł) i odnowieniu dworca w Zakopanem.

Pendolino pod Tatry w podwójnej odsłonie

Pierwszy przejazd specjalnego składu do Zakopanego spotkał się z tak ogromnym zainteresowaniem, że decyzja o uruchomieniu kolejnego była kwestią czasu. W sobotę w mediach społecznościowych minister infrastruktury Dariusz Klimczak ogłosił dodatkowy kurs.

„Pendolino do Zakopanego? Tak! I to w podwójnej dawce. Bilety na pierwszy pociąg sprzedały się błyskawicznie, dlatego… uruchamiamy drugi już 18.10! Rezerwuj swoje miejsce i jedź w stronę Tatr komfortowo, szybko i bez korków” – napisał szef resortu na platformie X.

Symboliczna cena biletu

Podobnie jak w przypadku pierwszej edycji, koszt podróży wyniesie 1 zł. Sprzedaż biletów na dodatkowy skład rozpocznie się w środę. Pociąg pokona trasę Warszawa – Zakopane, oferując podróżnym szybki i wygodny przejazd bez korków.

Regularne kursy od grudnia

Promocyjne przejazdy są zapowiedzią stałych połączeń. Od 14 grudnia PKP Intercity uruchomi Express InterCity Premium, który połączy Gdynię z Zakopanem w czasie około 7 godzin. Skład zatrzyma się m.in. w Warszawie i Krakowie, a w sezonie letnim trasa zostanie wydłużona aż do Kołobrzegu.

Nowy wymiar turystyki

Zdaniem przedstawicieli branży turystycznej, Pendolino do stolicy Tatr to nie tylko kwestia wygody i czasu podróży, ale też ważny element promocji regionu. Szybkie i prestiżowe połączenie może przyciągnąć do kurortu bardziej zamożnych turystów i wzmocnić jego wizerunek jako miejsca z nowoczesną infrastrukturą komunikacyjną.

Eksperci podkreślają podobieństwo efektu Pendolino do historycznej Luxtorpedy – spalinowego składu z lat 30. XX w., który w 1936 roku ustanowił rekord na trasie Kraków – Zakopane, pokonując ją w 2 godziny i 18 minut.

Nowoczesne połączenia kolejowe stały się możliwe dzięki zakończonej w grudniu 2023 roku modernizacji linii na Podhale. Projekt wart ponad 1,4 mld zł netto obejmował odnowienie ponad 100 km torów, 130 rozjazdów oraz 300 obiektów inżynieryjnych. Dodatkowo we wrześniu ubiegłego roku oddano po rewitalizacji zabytkowy dworzec kolejowy w Zakopanem, przywracając mu dawny blask.

Dariusz Klimczak, minister rozwoju - Karpacz 2025 Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.