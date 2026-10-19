Klikają i kupują bez zastanowienia

Zakupy przez internet są szybkie, wygodne i dostępne na wyciągnięcie ręki. Właśnie dlatego tak łatwo wrzucić do wirtualnego koszyka coś, czego wcale nie planowaliśmy kupić. Z badania „Polaków Portfel Własny: Bezpieczny koszyk Polaka” wynika, że 28 proc. dorosłych Polaków podejmuje impulsywne decyzje zakupowe w sieci co najmniej raz w miesiącu.

W tej grupie 14 proc. kupuje spontanicznie raz w miesiącu, a 12 proc. robi to wielokrotnie w ciągu 30 dni. Kolejne 2 proc. przyznaje, że takie zakupy zdarzają im się wiele razy w tygodniu!

Najbardziej podatni na zakupowe pokusy są młodzi dorośli. Wśród osób w wieku 18–29 lat aż 41 proc. dokonuje impulsywnych zakupów przynajmniej raz w miesiącu. Z kolei 23 proc. wszystkich ankietowanych kupuje pod wpływem chwili kilka razy w roku, a 19 proc. rzadziej niż raz na 12 miesięcy.

Cena i promocje kuszą najbardziej

Co decyduje o wyborze sklepu internetowego? Przede wszystkim cena. Wskazało ją 51 proc. badanych. Szczególnie mocno na koszt zakupu zwracają uwagę osoby po pięćdziesiątce – w tej grupie było to aż 62 proc. ankietowanych.

Nie bez znaczenia są również promocje i rabaty. Ich ważność podkreśla szczególnie 40 proc. trzydziestolatków. Dla kupujących liczy się także szeroki wybór produktów oraz ich dostępność – oba czynniki wskazało po 33 proc. respondentów.

Ważne są również koszty dostawy, na które zwraca uwagę co trzeci klient - 32 proc. badanych. Dla 26 proc. liczą się przede wszystkim szybkość i wygoda doręczenia zamówienia.

Mniej osób kieruje się opiniami innych klientów i wcześniejszymi doświadczeniami ze sklepem (18 proc.) czy przejrzystością strony internetowej (17 proc.). Korzystne warunki zwrotu są najważniejsze dla 16 proc. kupujących.

Wolimy zapłacić więcej, ale mieć pewność

Niska cena potrafi skusić, ale Polacy nie chcą ryzykować, gdy w grę wchodzi bezpieczeństwo zakupów. Badanie pokazuje, że 41 proc. respondentów byłoby gotowych zapłacić więcej w zaufanym sklepie, aby mieć pewność, że kupowany produkt jest oryginalny.

Dla 36 proc. ważne jest ograniczenie ryzyka, szczególnie gdy kupowana rzecz ma duże znaczenie. Niemal co trzeci ankietowany (29 proc.) dopłaciłby za szybką i sprawdzoną dostawę. Z kolei 24 proc. wybrałoby droższą ofertę, gdyby tańszy sklep miał złe opinie.

Wniosek jest taki, że Polacy lubią okazje, ale nie za wszelką cenę. Gdy pojawia się ryzyko podróbki, problemów z dostawą albo nieuczciwego sprzedawcy, oszczędność schodzi na dalszy plan.

Uwaga na zakupowe pułapki

Wygoda zakupów internetowych ma swoją ciemną stronę. Im łatwiej zapłacić za produkt, tym prościej podjąć decyzję bez zastanowienia. A kolejna promocja może sprawić, że kupimy coś tylko dlatego, że wydaje się okazją.

Dlatego przed kliknięciem przycisku „kup teraz” warto sprawdzić, czy rzeczywiście potrzebujemy danego produktu, ile kosztuje on w innych sklepach i czy sprzedawca cieszy się dobrą opinią. Należy też zwrócić uwagę na całkowity koszt zamówienia, w tym dostawę.

Badanie przeprowadzono na zlecenie Santander Consumer Banku. Telefoniczne wywiady z wykorzystaniem standaryzowanego kwestionariusza zrealizował Instytut Badań Rynkowych i Społecznych (IBRiS) w dniach od 18 sierpnia do 2 września. Wzięło w nim udział 1000 dorosłych Polaków.