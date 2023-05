Polacy unikają komunii ze względu na pieniądze! Zagrożone są też wesela i chrzty

Szokujące słowa minister Maląg. Nie będzie 800 plus? O co chodzi?

Sezon na komunie i wesela

Sezon hucznych imprez okolicznościowych wystartował. W maju hitem są komunie, a od czerwca do jesieni wesela. Po okresie pandemii wiele osób chciałoby zorganizować uroczystość na bogato. Niestety, coraz mniej może sobie na to pozwolić. Drożyzna sprawia, że pomimo szczerych chęci, coraz więcej osób zastanawia się nad rezygnacją z organizacji ważnych uroczystości rodzinnych takich jak komunia święta czy wesele. Mało tego, nie brakuje też gości, którzy ze względów finansowych po prostu rezygnują z uczestnictwa w danym wydarzeniu. Z badania „Wydatki na uroczystości rodzinne” wykonanego przez Quality Watch, dla BIG InfoMonitor wynika, że niemal co czwarta osoba myśli o rezygnacji z organizowania tego typu imprezy, a jedna trzecia potencjalnych gości rozważa, by na nią nie pójść – Z badania „Wydatki na uroczystości rodzinne” wykonanego przez Quality Watch, dla BIG InfoMonitor.

Z raportu również wynika, że wśród organizatorów i gości niemal co dziesiąty musi wspierać się pożyczkami, najczęściej sięgają po nie osoby w wieku 35-44 lat. Niemal jedna czwarta (23 proc.) respondentów zamierza w obecnych warunkach zrezygnować z organizowania obchodów, a jedna trzecia (34 proc.) rozważa skromniejszą uroczystość. Otwarte pozostaje pytanie, czy zrezygnują z lepszej oprawy, wybiorą tańsze menu, czy skrócą liczbę gości. Jeśli zdecydują się na ostatni scenariusz, nie każdy z pominiętych gości zmartwi się tym faktem. Niemal co trzeci z badanych, ze względu na brak pieniędzy, bierze pod uwagę nieobecność na uroczystości, najczęściej 35-44 oraz 45-54 latkowie.

