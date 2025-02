i Autor: Shutterstock

Polacy wciąż mają sporo pieniędzy w OFE! Wiemy, ile dokładnie

OFE czyli Otwarte Fundusze Emerytalne miały pomóc Polakom w zabezpieczeniu swojej emerytury. Ostatecznie w 2014 roku fundusze w dużej mierze zdemontowano na rzecz ZUS, co spowodowało spadek zaufania Polaków do inwestowania w państwowe programy emerytalne. Jak się okazuje, do dziś na kontach w OFE znajdują się ogromne oszczędności Polaków!