Inflacja w Polsce

Polacy wybierają dyskonty i szukają promocji. Tak drożyzna zmieniła nawyki zakupowe

Czy pamiętasz jeszcze czasy, gdy inflacja nie spędzała snu z powiek? Badanie IPSOS na zlecenie in-Store Media bije na alarm: aż 90 proc. konsumentów w Polsce zmieniło swoje nawyki zakupowe pod wpływem szalejących cen. Co to oznacza? Koniec dużych zakupów w supermarketach i powrót do dyskontów.