Polacy wydają olbrzymie pieniądze za… uszkodzone samochody!

Połowa sprzedawanych aut uszkodzona

„Ponad połowa aut skontrolowanych w Polsce przez firmę Carfax, zajmującą się dostarczaniem historii europejskich i północnoamerykańskich pojazdów, to auta uszkodzone lub powypadkowe” – czytamy w „Rz”. Dziennik wskazuje, że „prognozy na 2023 r. nie są pod tym względem lepsze: prawdopodobieństwo nietrafionego zakupu jeszcze wzrośnie przez ograniczoną dostępność samochodów, w dodatku coraz starszych”. Ponad połowa samochodów trafiających na polski rynek wtórny pochodzi z prywatnego importu, w tym większość stanowią auta z Niemiec. To sześć na dziesięć importowanych pojazdów, które bardzo często znajdują się w końcowym stadium swojej żywotności – ostrzega Frank Brüggink, założyciel i dyrektor zarządzający Carfax w Europie.

Rośnie popularność importu samochodów z USA. W styczniu 2023 r. był to piąty kierunek pod względem liczby wwożonych aut — w ubiegłym miesiącu z USA do Polski przybyło ich 2,7 tys. Jednak według Carfax co siódmy sprowadzony z USA samochód miał orzeczoną szkodę całkowitą. W Europie używane auta pochodzenia amerykańskiego cechują się najczęściej złym stanem technicznym. A stopień uszkodzeń pojazdów wzrasta tym bardziej, im dalej trafiają one na wschód – komentuje dla „Rz” Brüggink.

