W Polsce najwyższe marże kredytów mieszkaniowych

Andrzej Prajsnar uważa, że w przypadku starszych, spłacanych już od pewnego czasu „hipotek”, sytuacja prezentowała się niestety podobnie. W ocenie eksperta, jest bardzo możliwe, że pod koniec 2025 r. nasz kraj nadal będzie przodował w unijnym rankingu oprocentowania kredytów mieszkaniowych - nawet przy założeniu, że Narodowy Bank Polski obniży główną stopę procentową o 0,50 - 0,75 punktu procentowego.

-Decyzje Rady Polityki Pieniężnej są oczywiście ważnym czynnikiem determinującym oprocentowanie kredytów mieszkaniowych, lecz na pewno nie jedynym. Potwierdzają to dane ESRB, czyli Europejskiej Rady do spraw Ryzyka Systemowego (European Systemic Risk Board). Ta instytucja niedawno wydała publikację „ESRB risk dashboard, November 2024”, z której wynika, że Polska we wrześniu ub.r. cechowała się najwyższym w UE poziomem marży nowych kredytów mieszkaniowych. Chodzi jednak nie o marżę względem stopy WIBOR, ale o różnicę oprocentowania kredytów mieszkaniowych i lokat- komentuje Prajsnar z rynkupierwotnego.pl dla Super Biznesu.

Wpływ na wyniki oprócz bankowych marż ma struktura oprocentowania nowych kredytów mieszkaniowych. Niektóre państwa cechują się dużą popularnością stałego oprocentowania na minimum 5 lat (Niemcy, Belgia, Holandia), a w innych dominuje zmienne oprocentowanie (przykład: Szwecja).

Z analizy portalu, grudniowych danych EBC wynika, że oprocentowanie kredytu hipotecznego wynosi w Polsce średnio aż 7,45 proc., na Malcie – gdzie oprocentowanie jest najniższe – to zaledwie 1,89 proc.

Eksperci w analizie wskazują, na kwoty długu mieszkaniowego z 2023 r. po przeliczeniu na jedną osobę, w krajach UE, które wynosiły od 1114 euro (Rumunia) do 66 497 euro (Luksemburg). "Generalnie rzecz ujmując, kraje członkowskie z większym stażem cechują się wyższym poziomem długu mieszkaniowego. Jest on szczególnie wysoki m.in. w Danii, Holandii i Szwecji" - ocenia Prajsnar, który dodaje, że .

Niechlubne drugie miejsce w rankingu wysokości oprocentowania kredytu zajmują Węgry – z wynikiem 6,75 proc. Dla porównania dwa największe kraje europejskie – Niemcy i Francja – mają oprocentowanie średnio na poziomie, kolejno, 3,56 proc. i 3,14 proc.