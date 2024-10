Polacy zapłacą gigantyczny podatek na zdrowie. Czy składka będzie wyższa?

Reforma składki zdrowotnej może być niespełnioną obietnicą z powodu długów służby zdrowia

NFZ otrzymał z Ministerstwa Zdrowia 1,6 mld zł dotacji, która pozwoli na rozliczenie świadczeń nielimitowanych za II kwartał 2024 r. w całym kraju. W rozliczeniach mają pomóc też pieniądze ze sprzedaży obligacji skarbowych, które w czerwcu przekazał Funduszowi minister zdrowia. Opiewały one na 3 mld zł. To jednak nie rozwiąże problemów finansowych placówek medycznych, których zadłużenie sięga obecnie ok. 20 mld zł.

Poza niezapłaconymi nadwykonaniami nielimitowanymi i perspektywą kolejnych (do końca roku będzie to kolejne 6-7 mld zł - szacują szpitale powiatowe), lecznice czekają również na zwrot kosztów nadwykonań pozalimitowych, ich kwota to obecnie ok. 10 mld zł.

- Według wstępnych szacunków wydatki bieżące na ochronę zdrowia w 2023 r. wyniosły 241,6 mld zł (stanowiły 7,1% PKB) i były wyższe niż w 2022 r. o około 45,4 mld zł – podaje GUS.

Wniosek z powyższych danych to ogromne zadłużenie służby zdrowia oraz rosnące wydatki. Zmniejszenie składki zdrowotnej już teraz jest trudnym do zrealizowania postulatem. Gdyby jednak nastąpiło, to musiałoby być zrównoważone wzrostem innych podatków, choć składka zdrowotna formalnie podatkiem nie jest.

Mnogość koncepcji w ramach składki zdrowotnej

- Rozmawiałam z ministrem finansów, żeby osiągnąć kompromis ws. reformy składki zdrowotnej i w najbliższych dniach będziemy podejmować decyzję - poinformowała minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz.

Projekt zmian ws. składki zdrowotnej przygotowany przez Polskę 2050 przewiduje, że miałyby być wprowadzone trzy ryczałtowe kwoty składki w wysokości 4 proc., 7 proc. i 9,4 proc., liczone od średniego wynagrodzenia. Koncepcja Lewicy zakłada zastąpienie od 2026 r. obecnej składki zdrowotnej 9-proc. podatkiem od zdrowia, który uiszczaliby zarówno płatnicy PIT, jak i CIT. Propozycja PSL z kolei zakłada rozłożenie obniżki składki zdrowotnej na etapy.

Obecnie składka zdrowotna dla pracownika wynosi 9 proc. Tyle samo płacą prowadzący działalność na skali podatkowej. Przedsiębiorcy na podatku liniowym odprowadzają składkę w wysokości 4,9 proc., a płacący podatek ryczałtowy - trzy poziomy składki ryczałtowej w zależności od przychodu.