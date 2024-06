Polak ma czterokrotnie mniej czasu na zgłoszenie CIT niż Brytyjczyk

Raportowanie podatków w Polsce coraz bardziej wymagające

W Polsce termin na złożenie zeznania CIT-8 wynosi trzy miesiące po zakończeniu roku, za który się raportuje. W Belgii ten okres wynosi siedem miesięcy, w Danii sześć, we Francji pięć, a w Hiszpanii 25 dni kalendarzowych po upływie sześciu miesięcy od końca roku podatkowego. Na Litwie okres ten trwa do 15 dnia szóstego miesiąca następnego roku podatkowego, na Węgrzech pięć miesięcy, a w Wielkiej Brytanii - 12 miesięcy od zakończenia roku podatkowego.

- W ostatnich latach raportowanie podatkowe staje się coraz bardziej czasochłonne i wymagające. Gromadzenie, przetwarzanie i analizowanie dużych ilości danych i informacji, jak również właściwe i terminowe przekazywanie ich do organów administracji skarbowej wymaga czasu, zaangażowania i współpracy wielu jednostek merytorycznych w firmie - powiedział, cytowany w raporcie Tomasz Kassel z PwC Polska.

Jak wynika z raportu, terminy na złożenie zeznania CIT-8 oraz odprowadzenie podatku są zbieżne z terminem na przygotowanie sprawozdania finansowego. W przypadku podmiotów, których księgi rachunkowe są audytowane, proces przygotowania sprawozdania finansowego może być wydłużony. "Prowadzi to często do trudności z dotrzymaniem terminu a w rezultacie, do wyliczenia podatku i złożenia zeznania CIT opartego na danych, które nie są zaudytowane i zatem ostateczne" - podano w raporcie. Dodano, że w takiej sytuacji podatnik może być zmuszony do przeliczenia należnego podatku po przygotowaniu sprawozdania finansowego oraz do złożenia korekty zeznania i dopłaty należnego podatku wraz z odsetkami.

W raporcie zaznaczono, że w przypadku zmiany terminu raportowania podatkowego równie problematyczne po stronie podatnika jest planowanie pracy i alokowanie zasobów. "Pomimo, że podatnicy mieli więcej czasu na wywiązanie się z obowiązków w wyniku wydłużenia wybranych terminów podatkowych ze względu na pandemię Covid-19, ich wątpliwości budziła forma i termin zakomunikowania oraz wprowadzenia zmiany" - przekazano.

- Ustawa o CIT w kształcie z 1992 r. wskazywała, że podatnik składa zeznanie o CIT w terminie do końca drugiego miesiąca po zakończeniu roku podatkowego. Następnie, w terminie 10 dni od zatwierdzenia sprawozdania finansowego podatnik był zobowiązany złożyć ostateczne zeznanie (nie później jednak niż przed upływem 6 miesięcy następnego roku podatkowego). Od 2004, obowiązuje obecny termin, czyli zeznanie CIT musi zostać złożone do końca trzeciego miesiąca po zakończeniu roku podatkowego - powiedział, cytowany w raporcie Mikołaj Woźniak z PwC Polska.

Jakie rozwiązania stosują inne państwa?

Jak twierdzą eksperci z PwC Polska, wśród rozwiązań systemowych wdrożonych w innych państwach, jest kilka na które warto zwrócić uwagę. Pierwszym z nich jest zapewnienie podatnikowi dostępu do podglądu wybranych informacji z systemu rozliczeniowego urzędu skarbowego. Drugim rozwiązaniem jest wprowadzenie możliwości korygowania rozliczenia rocznego VAT zamiast korekty poszczególnych okresów. Kolejnym rozwiązaniem jest możliwość wystąpienia do administracji skarbowej o przedłużenie terminu na złożenie zeznania podatkowego.

- Warto rozważyć przeprowadzenie konsultacji podatkowych w zakresie rozwiązań technicznych oraz uproszczenia raportowania podatkowego, co stanowiłyby okazję do wymiany idei i opracowania nowych optymalnych rozwiązań stosowanych przekrojowo w polskim systemie podatkowym - twierdzą eksperci PwC Polska.

PwC to firma doradcza. W Polsce ma biura w siedmiu miastach oraz Financial Crime Unit w Gdańsku i Warszawie, dwa Centra Usług Wspólnych w Katowicach i Opolu oraz oddział PwC IT Services w Lublinie. Polskie spółki PwC zatrudniają ponad 6 tys. osób, w tym niemal 2000 w zespołach technologicznych.