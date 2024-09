Poland Business Run 2024 – pracownicy firm i korporacji po raz 13. pobiegli dla osób z niepełnosprawnością ruchową i po mastektomii

Biedronka wypłaci klientom 150 zł! UOKiK zmusił dyskont do wypłaty rekompensat

Poland Business Run 2024, tak jak w ubiegłym roku, odbył się stacjonarnie w Krakowie oraz w formule wirtualnej z aplikacją. Każdy biegacz 5-osobowej sztafety pokonał swój dystans w charytatywnym celu – by pomóc osobom z niepełnosprawnościami ruchowymi i po mastektomii, które potrzebują dofinansowania do zakupu wózków, protez, sprzętu ortopedycznego, a także rehabiltacji czy pomocy psychologicznej.

Sport to zdrowie i… pomaganie

Poland Business Run od 12 lat przyciąga tysiące uczestników z całego świata, z globalnych organizacji i korporacji, a także mniejszych firm. Fundacja Poland Business Run, czyli główny organizator zawodów, może odnotować na swoim koncie kolejny sukces. W tym roku do charytatywnej sztafety biznesowej zapisało się aż 41 610 osób, a to o 5 tys. więcej niż w ubiegłym roku. Już pierwszego dnia na liście startowej było 14 tys. zawodników, natomiast pakiety Real sprzedaży się w 17 minut.

– Po raz kolejny bijemy rekord! 8 września biegliśmy stacjonarnie w Krakowie oraz wirtualnie w różnych zakątkach świata, by nieść radość i realną pomoc osobom z niepełnosprawnością ruchową i po mastektomii. To największa liczba uczestników w historii biegu. Dzięki naszym wspaniałym biegaczom i biegaczkom z 1700 firm w tym roku wesprzemy aż 150 osób, w tym 44 z Krakowa i Małopolski! Skala tej pomocy niezmiennie nas wzrusza i motywuje do dalszego działania – mówi Agnieszka Pleti, prezeska Fundacji Poland Business Run.

Cały świat biegnie w jednym celu

W Krakowie spotkało się 13 tys. biegaczy, gdzie w ramach tradycyjnych zawodów sztafetowych i w dwóch turach - o godz. 9:30 i 12:20 - przekazywali sobie pałeczkę w strefie zmian, rywalizując z innymi zawodnikami. Każdy z członków drużyny miał do przebiegnięcia takie samo okrążenie o dł. 3,6 km wokół Błoń. Start i meta oraz strefa zmian były zlokalizowane przy al. 3-go Maja na wysokości Stadionu Miejskiego im. Henryka Reymana.

– Pozostałe 28 tys. uczestników wystartowało wirtualnie z aplikacją i przez całą niedzielę można było ich spotkać w całej Polsce, ale i innych krajach, takich jak Kanada, Francja, Niemcy, Indie, Malezja, Belgia, Singapur czy Litwa. Mieli oni do pokonania dystans 4 km. Trasę tę można było pokonać biegnąc lub idąc, a także z wózkiem, kijkami nordic walking, na bieżni stacjonarnej lub podczas spaceru z psem – mówi Kamil Bąbel, project manager Poland Business Run.

Kto wygrał w Krakowie?

Znamy już wyniku biegu stacjonarnego w Krakowie. Wyniki rywalizacji wirtualnego są jeszcze zliczane. Zwycięzcy sztafety w Krakowie:

MIEJSCE I - Manufaktura Mieszkań Poznań MIEJSCE II - RunningPerformance.pl MIEJSCE III - #AdamCzerwińskiTeam NAJSZYBSZA KOBIECA SZTAFETA - Aniołki Czerwińskiego

W stolicy Małopolski biegacze i biegaczki integrowali się w strefie piknikowej w Parku Jordana, gdzie organizatorzy i sponsorzy przygotowali wiele atrakcji, m.in. strefę chillout, silent disco na rowerach, food trucki, blendery rowerowe, masaże, warsztaty, fotobudki, bieżnie stacjonarne, gry i konkursy z nagrodami. Odbyły się też biegi dla dzieci – PBR Kids. W 3 kategoriach wiekowych i na 3 dystansach wystartowało 600 najmłodszych biegaczy i biegaczek, a każdy z nich otrzymał pamiątkowy medal i koszulkę. Środki z opłat startowych z PBR Kids zostały w całości przeznaczone na wsparcie dla małego beneficjenta Fundacji – 5-letniego Aleksandra z Krakowa, który otrzyma swoją pierwszą protezę.

W Krakowie pojawił się także Qczaj (Daniel Kuczaj – popularny trener i influencer). Wziął on udział w biegu razem ze swoją drużyną, którą wyłoniono w ramach konkursu “Zrób dobry ruch z GLS”, a także poprowadził jedną z rozgrzewek, dodając energii i motywacji do biegu wszystkim zawodnikom oraz zachęcając do robienia dobrego ruchu dla siebie lub dla innych.

Dla kogo to wszystko?

Środki zebrane z opłat startowych już pozwoliły na pomoc dla 120 osobom po amputacjach i z innymi problemami w obrębie narządów ruchu oraz po mastektomii, a kolejne wnioski beneficjentów są rozpatrywane. Do tej pory dofinansowanych zostało 22 protezy kończyn, 14 wózków lub innych sprzętów oraz 92 turnusy rehabilitacyjnych po amputacji i mastektomii. Fundacja Poland Business Run do końca roku chce objąć pomocą 150 osób.

Wśród beneficjentów Poland Business Run 2024 jest 34-letnia Katarzyna z Krakowa, która urodziła się bez prawej dłoni. Teraz ma szansę otrzymać swoją pierwszą protezę – specjalistyczną, bioniczną, zintegrowaną z jej układem nerwowym. To rozwiązanie, które przywraca pełną funkcjonalność kończyny i pozwala sterować nią za pomocą własnych mięśni i nerwów. Proteza pozwoli jej poświęcić się wspieraniu i inspirowaniu innych.

Pomagaj Bardziej

W ramach dodatkowej akcji Pomagaj Bardziej udało się zebrać ponad 234 000 zł, które pomogą w zakupie sprzętu i rehabilitacji dla kolejnych osób. Liderami pomagania wśród firm zostały firmy KIR S.A., Leach and Lang Property Consultants, Pega, EBI Systems Sp. z o.o. Sp. k.,TE Connectivity.

Sponsorami Strategicznymi biegu są firmy UBS, Standard Chartered i Enea. Partnerem zawodów zostało Miasto Kraków. Kolejna edycja Poland Business Run już we wrześniu 2025 roku.

Więcej informacji na www.pbr.pl.