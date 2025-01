To był przełomowy rok w policji? Więcej przyszło niż odeszło

Wiceszef MSWiA Czesław Mroczek odnosząc się w rozmowie z PAP do sytuacji z wakatami i odejściami w policji zaznaczył, że ostatni rok z punktu widzenia liczebności w tej formacji był rokiem przełomowym.

- Więcej policjantów przyjęliśmy do służby niż z niej odeszło. Ta różnica jest jeszcze niewielka - 538, bo przyjęliśmy ponad 6,4 tys., a odeszło niespełna 6 tys. - powiedział.

Dodał, że rekordowym pod względem odejść był rok 2023, "który spowodował radykalny spadek liczby funkcjonariuszy". "Wtedy odeszło blisko 10 tys. policjantów. Istotne jest jednak to, że rozpoczęliśmy proces odbudowy liczebności policji. W tej chwili mamy blisko 13,5 tys. wakatów, podczas gdy ich liczba powinna się kształtować na poziomie 3-4 proc. Dane te uwzględniają dodatkowe 1 800 etatów od 2025 r. Ponieważ policja ma obecnie ponad 110 tys. etatów, to możemy przyjąć, że liczba wakatów powinna wynieść ok. 3-4 tys. Zatem powinniśmy przyjąć do służby w policji jeszcze prawie 9 tys. funkcjonariuszy. Chciałbym, żeby to się stało w ciągu najbliższych 2-3 lat" - podkreślił.

W 2025 roku policja wciąż będzie nadrabiać odejścia przyjęciami

Jak poinformował Mroczek, już wiadomo, że w tym roku odejdzie mniej funkcjonariuszy niż w roku poprzednim. "Najwięcej odejść jest bowiem w styczniu i w lutym, ale wnioski są składane w roku poprzednim. W listopadzie i grudniu ub.r. złożono ok. 2 tys. takich wniosków i jest to dwa razy mniej niż w roku 2023. Zatem gdybyśmy przyjęli tylu funkcjonariuszy, co w roku ubiegłym, czyli ok. 7 tys., to mój plan podniesienia liczebności policji będzie realny" - ocenił.

Zapytany o to, czy są to nowi funkcjonariusze, czy osoby, które wróciły do służby, korzystając z wprowadzonych ułatwień powiedział, że "gros tych przyjęć to osoby, które po raz pierwszy wstępują do policji, ale kilkaset osób to funkcjonariusze powracający do służby".

- Proszę pamiętać, że ustawa o ułatwieniach w powrocie do służby weszła w życie pod koniec ubiegłego roku, więc tak naprawdę w 2025 r. będziemy mogli ocenić, czy wprowadzone ułatwienia przyniosły oczekiwany efekt. Z całą pewnością powrotów w roku 2024 było więcej, a wynika to z tego, że niektórzy byli zmuszeni do odejścia i teraz mogli powrócić - zauważył.

Wiceszef MSWiA zwrócił uwagę, że w ubiegłym roku chęć przystąpienia do policji wyraziło 22 tys. osób, a rok wcześniej 16 tys. "Mamy zatem do czynienia z olbrzymim wzrostem zainteresowania służbą, co wynika z poprawy warunków służby, czyli z wyprowadzenia polityki z tej formacji, 20-proc. podwyżki, zrównania uposażenia policjanta na najniższym stanowisku z uposażeniem szeregowego żołnierza" - powiedział.

Pełną wersję wywiadu z wiceszefem MSWiA opublikujemy po godz. 6.

