Polisa NNW w życiu codziennym – dlaczego warto ją mieć?

Czym dokładnie jest polisa NNW?

NNW, czyli ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków, to dobrowolna polisa, która gwarantuje wypłatę pieniędzy, jeśli w wyniku nagłego zdarzenia doznasz trwałego uszczerbku na zdrowiu. Środki uzyskane z odszkodowania można przeznaczyć na absolutnie dowolny cel.

Jak to działa w praktyce?

Odszkodowanie wyliczane jest na podstawie ustalonej przez ubezpieczyciela tabeli uszczerbków na zdrowiu.

Wypłata stanowi określony procent od całkowitej sumy ubezpieczenia.

Jeśli suma wynosi 50 000 zł, a lekarz orzeknie 5% trwałego uszczerbku na zdrowiu, otrzymasz 2500 zł.

Kiedy ubezpieczenie od urazów przydaje się najbardziej?

Statystyki pokazują, że do większości urazów dochodzi w naszym najbliższym otoczeniu. Wypadki komunikacyjne, potknięcia na schodach czy oparzenia w kuchni to codzienność. Polisa NNW chroni Cię przez cały czas i to niezależnie od miejsca, w którym się znajdujesz.

Dlaczego jeszcze warto mieć ubezpieczenie od nieszczęśliwych wypadków?

Finansowanie szybkiego leczenia – z pieniędzy z polisy opłacisz prywatne wizyty u specjalistów bez stania w długich kolejkach.

Zakup sprzętu medycznego – z odszkodowania pokryjesz koszty zakupu kul ortopedycznych, stabilizatora, ortezy czy wózka inwalidzkiego.

Prywatna rehabilitacja – opłacisz zabiegi fizjoterapeutyczne, które mogą przyśpieszyć Twój powrót do pełnego zdrowia.

Wyrównanie utraconych dochodów – jeśli poważny wypadek uniemożliwi wykonywanie pracy przez kilka miesięcy, wypłacone środki pomogą utrzymać płynność finansową Twojej rodziny.

Jak mądrze wybrać ofertę ubezpieczenia NNW i nie przepłacać?

Przy wyborze produktu kieruj się przede wszystkim jego zakresem i sumą ubezpieczenia. Najtańsza polisa często ma bardzo niską sumę ubezpieczenia.

Zwróć uwagę na kluczowe parametry przed zakupem:

Wybierz wysoką sumę ubezpieczenia (na przykład 100 000 zł lub 200 000 zł), aby ewentualna wypłata stanowiła realną pomoc, a nie tylko symboliczny dodatek.

Sprawdź ogólne warunki ubezpieczenia i listę wyłączeń odpowiedzialności.Dobieraj przydatne pakiety dodatkowe, takie jak zwrot kosztów leczenia po wypadku czy dzienne świadczenie za pobyt w szpitalu. Zastanów się, co może Ci się przydać.

Zadbaj o bezpieczeństwo i portfel bez zbędnych formalności. Możesz wykupić ubezpieczenie online, nie tracąc czasu na wizyty u agenta. Pamiętaj, że ubezpieczenie NNW może być rozszerzeniem ochrony w ubezpieczeniu komunikacyjnym. W takiej sytuacji – jak w ofercie UNIQA – obejmuje zarówno kierowcę, jak i pasażerów.