Polscy studenci pracują nad bolidami! PWR Racing Team nagrodzony Złotym Laurem Super Biznesu

PWR Racing Team w Formule Student. Tak kształcą się przyszli inżynierowie i liderzy w motorsporcie

Formuła Student to międzynarodowe zawody inżynierskie, które mają na celu kształcenie młodych inżynierów w kadrze automotive i motorsportu. PWR Racing Team to zespół z Politechniki Wrocławskiej, choć jak wyjaśniła w rozmowie z nami dyrektor finansowa PWR Racing Team Joanna Popielewska w rekrutacji mogą wziąć studenci z innych uczelni.

Wśród osób, które pracowały przy zespole PWR Racing Team, są dzisiejsi pracownicy Formuły 1, czy Koenigsegg - szwedzkiego producenta aut sportowych. Jak dodaje lider zespołu Kamil Wadas w projekcie Politechniki Wrocławskiej uczestniczą także osoby, które wcześniej nie były zainteresowane motorsportem.

- To najlepsza możliwość, żeby albo rozwijać się w motorsporcie, albo po prostu zostać dobrym inżynierem - mówi Wadas.

Joanna Popielewska podkreśla, że częścią zespołu są nie tylko inżynierowie, ale także osoby zajmujące się marketingiem, czy biznesem. Prowadzenie zespołu to więc nie tylko projektowanie technologii, budowa bolidu, czy sama jazda, ale także pozyskiwanie środków od sponsorów. Sam budżet na bolid wynosił 2 miliony złotych!

Jak wyglądają zawody Formuła Student?

Obecnie w zespole PWR Racing Team jest około 80 osób. Zbudowany przez studentów bolid jest pojazdem elektrycznym i jako jedyny w Polsce posiada w sobie systemy jazdy autonomicznej. Budowa bolidu jest ściśle oparta na regulaminie, który zapewnia bezpieczeństwo kierowcy. W tym roku wprowadzono także konieczność spełniania norm emisji.

Jak wyjaśnia nam Kamil Wadas, start w zawodach Formuła Student obejmuje konkurencje takie jak Acceleration (test przyspieszenia na 75 metrów), Skidpad (jazda po ósemce), Autocross oraz najważniejszą – Endurance, czyli 22 km jazdy ze zmianą kierowców. Są także konkurencje statyczne, które opisała Joanna Popielewska, takie ja Business Plan Presentation, Coster Manufacturing oraz Engineering Design.

Kierowcami są studenci z zespołu, ale jak dodaje Kamil Wadas "bycie kierowcą jest dodatkiem do pracy, może nim być każdy, kto nie ma profesjonalnych licencji. Wybierani są najlepsi w rekrutacji wewnętrznej". Rekrutacja dzieli się na kilka etapów, w tym test fizyczny, testy na symulatorach jazdy oraz na gokartach. Kandydat staje się pełnoprawnym kierowcą, mającym szansę pojechać na międzynarodowe zawody, dopiero po całym sezonie przygotowania.

Zapraszamy do obejrzenia całej rozmowy z przedstawicielami PWR Racing Team.