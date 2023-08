Polska atrakcyjna dla inwestorów technologicznych? W rankingu zajęła drugie miejsce w Europie!

Kiedy uczniowie IV klas dostaną laptopy? Gliński zdradził, do kogo trafią jako pierwsze

UE chce się dobrać do skóry grzybiarzom? Polska jest sceptyczna

Indie i Chiny na szczycie rankingu. Ale Polska jest w dobrej sytuacji

W raporcie wskazano, że liderzy tegorocznego rankingu, czyli Indie i Chiny, po raz kolejny znalazły się na wysokich miejscach ze względu na ogromną przewagę kosztową, obfite zasoby talentów oraz wysokie umiejętności pracowników.

"Indie i Chiny dodatkowo wyróżniają się jeśli chodzi o regenerację talentów. Pojęcie to określa zdolność danego kraju do sprawnego przekwalifikowania i wdrożenia siły roboczej w odpowiedzi na zmiany rynkowe oraz technologiczne" - wskazano.

Jak podkreślają autorzy raportu, regeneracja talentów jest dziś jednym z najważniejszych czynników decydujących o atrakcyjności kraju dla offshoringowych inwestycji w centra nowoczesnych usług biznesowych. Wśród krajów wyróżniających się pod tym względem wymienia się także Polskę, która została doceniona za atrakcyjność finansową oraz wysokie kompetencje cyfrowe pracowników.

Polska jednym z liderów

"Technologie takie jak sztuczna inteligencja czy uczenie maszynowe osiągają coraz większą dojrzałość, a związane z nimi umiejętności są wysoko poszukiwane na rynku. Polska wyłania się w tym kontekście jako jeden z liderów, zajmując po Wielkiej Brytanii drugie miejsce w rankingu krajów europejskich. Wysokie kompetencje pracowników oraz ponad 400 instytucji szkolnictwa wyższego, dostarczających na rynek ok. 400 tys. specjalistów IT, data science i AI sprawiły, że w tegorocznym rankingu nasz kraj awansował o jedną pozycję" - powiedziała cytowana w komunikacie dyrektor w warszawskim biurze Kearney Karolina Leśkiewicz.

Jak zauważają autorzy raportu, w dobie szybko zachodzących zmian technologicznych, lokalizacje koncentrujące się głównie na przewadze kosztowej będą przegrywać rywalizację z krajami, które lepiej radzą sobie z wdrażaniem nowych cyfrowych rozwiązań. Kluczowe dla atrakcyjności inwestycyjnej krajów staje się kryterium regeneracji talentów. O jego poziomie decydują czynniki takie jak: system edukacyjny, jakość rynku pracy, polityka imigracyjna, programy wsparcia rządowego czy infrastruktura cyfrowa.

"Regeneracja talentów jest mocno związana z poziomem cyfryzacji, który jest jednym z czterech czynników branych w raporcie pod uwagę do oceny krajów. Postępująca automatyzacja oraz nieustannie zmieniające się warunki rynkowe sprawiają, że wysokie umiejętności mają coraz większą przewagę nad korzyściami czysto kosztowymi. Widzimy, że proces ten postępuje, a kraje które skupią się na regeneracji talentów będą miały przewagę, nie tylko przyciągając inwestycje, ale też zachowując wykwalifikowanych pracowników. Jak pokazał nasz raport, pozytywnie w tym kontekście wyróżnia się Polska, która posiada bogate zasoby talentów, ale jest również postrzegana jako kraj z dużym potencjałem do bycia technologicznym hubem" - dodała Leśkiewicz.

Jak podano, wartość globalnego rynku wyspecjalizowanych usług biznesowych między 2022 a 2023 rokiem wzrosła z 624 do 681 miliardów dolarów, a popyt na tego typu usługi stale rośnie. Działania w zakresie technologii informacyjnych, outsourcing procesów biznesowych czy prace inżynieryjne świadczone są ponad granicami, a firmy poszukują ich nie tylko po to, by obniżać koszty, ale też zwiększać swoją efektywność korzystając z ogólnoświatowego zasobu talentów.

Raport "Global Services Location Index" jest publikowany przez Kearney co dwa lata. W tegorocznym badaniu eksperci przeanalizowali sytuację 78 krajów świata. Zostały one ocenione na podstawie 52 metryk z czterech kategorii: atrakcyjność finansowa, umiejętności i dostępność pracowników, otoczenie biznesu oraz poziom zaawansowania w rozwoju cyfryzacji.

Pieniądze to nie wszystko Marcin Ociepa Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.