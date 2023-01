Szukasz pracy? Polska stała się magnesem dla firm IT!

Policja na sygnale. To napad na bank? Nie! Brak kajzerki za 33 grosze

Według "Rz" spowolnienie gospodarcze i galopująca inflacja nie zahamowały polskiego sektora IT. Dziennik powołując się na dane wywiadowni gospodarczej Dun & Bradstreet (DNB) podaje, że liczba nowych działalności gospodarczych zajmujących się oprogramowaniem dynamicznie rośnie. "W 2022 r. założono ich w naszym kraju rekordową liczbę – 27,2 tys. To niemal tyle co łącznie w latach 2020–2021" - czytamy.

"Rz" zaznacza, że firmy tworzące oprogramowanie to lider wśród podmiotów z innych sektorów (według PKD) pod względem nowo uruchomionych w ubiegłym roku działalności. "Przedsiębiorcy założyli w 2022 r. o 46 proc. więcej firm tego typu niż w 2021 r. W efekcie dziś liczba podmiotów tworzących oprogramowanie jest najwyższa w historii i sięga łącznie niemal 116 tys. Na tym nie koniec, bo dynamicznie rośnie też liczba biznesów związanych z doradztwem w zakresie informatyki (5,2 tys. nowych działalności, czyli o 70 proc. więcej niż przed pandemią).

Przybywa ponadto działalności związanych z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (w Polsce jest już ponad 8 tys. takich firm, czyli o 13 proc. więcej niż w 2021 r.), czy specjalizujących się w usługach w zakresie technologii komputerowych (10 tys. podmiotów, wzrost o 8 proc.)" - pisze "Rzeczpospolita".

