Polska liderem w produkcji zniczy i świec w Europie! Eksport wart 700 mln euro

Polska jest liderem w produkcji świec i zniczy w Europie, z eksportem na poziomie 700 mln euro rocznie.

Rodzinne firmy stanowią 90% polskiego rynku zniczy, co zapewnia ciągłość tradycji i elastyczność.

Polacy coraz częściej wybierają droższe i lepiej wykonane znicze, zwracając uwagę na jakość i ekologię.

LED-owe znicze z Azji zyskują popularność, stanowiąc ok. 14% rynku, co stanowi wyzwanie dla krajowych producentów.

Polska gigantem eksportu zniczy i świec

Polska od lat utrzymuje pozycję lidera na europejskim rynku świec i zniczy. Jak powiedział w rozmowie z PAP Łukasz Kuchta, przedstawiciel branży, eksport tych produktów w ubiegłym roku osiągnął wartość około 700 milionów euro. To imponujący wynik, który świadczy o silnej pozycji polskich producentów na kontynencie.

Kuchta podkreślił, że polska produkcja zniczy opiera się na zróżnicowanej strukturze firm, od małych, lokalnych wytwórni po zaawansowane zakłady przemysłowe. Co istotne, aż 90% rynku stanowią rodzinne przedsiębiorstwa, co nadaje branży unikalny charakter.

- To, co wyróżnia polską branżę, to ciągłość tradycji i różnorodność, które pozwalają elastycznie reagować na potrzeby rynku. Większość producentów to firmy rodzinne, budujące swoją pozycję przez lata pracy, doświadczenia i zaangażowania – podkreślił Kuchta.

Eksport świec i zniczy z Polski utrzymuje się na stabilnym, wysokim poziomie. Polskie produkty trafiają do większości krajów Unii Europejskiej, w tym przede wszystkim do Niemiec, Francji, Włoch i krajów skandynawskich, a także do Czech, Słowacji, Litwy i Łotwy.

Polscy producenci są cenieni za wysoką jakość swoich wyrobów, terminowość dostaw oraz elastyczność, co od lat buduje ich silną pozycję wśród najważniejszych dostawców świec i zniczy w Europie.

Jak Polacy kupują znicze? Zmieniły się preferencje

W ostatnim czasie polscy konsumenci zaczęli zwracać większą uwagę na jakość i estetykę kupowanych zniczy. "Polacy coraz częściej kupują mniej, ale lepiej; zwracają uwagę na jakość i estetykę znicza" – dodał Kuchta.

Zauważalny jest również trend odchodzenia od zniczy plastikowych na rzecz szklanych, często wytwarzanych z recyklingu. Wynika to zarówno z przepisów dotyczących odpadów, jak i rosnącej świadomości ekologicznej konsumentów.

Poza listopadowym szczytem sprzedaży, coraz większe znaczenie zyskują wkłady do zniczy oraz znicze przeznaczone na specjalne okazje, takie jak Boże Narodzenie, Wielkanoc, Dzień Babci, Dziadka, Mamy czy Taty. Producenci dostrzegają potencjał w rozszerzaniu oferty o produkty związane z różnymi świętami i uroczystościami.

Rośnie konkurencja z Azji

Kuchta zwrócił uwagę na pojawianie się na polskim rynku nowych produktów – LED-owych zniczy pochodzenia azjatyckiego. Część rynku traktuje je jako "nowoczesne znicze", jednak polskim producentom trudno jest konkurować z Chinami pod względem ceny.

Wielu przedsiębiorców decyduje się na import tego typu produktów bezpośrednio z Chin, stając się bardziej dystrybutorami niż producentami. Udział LED-owych zniczy w polskim rynku szacuje się na około 13-14%, a skala ta może być jeszcze większa.

Zmiany w ruchu na Wszystkich Świętych w Krakowie