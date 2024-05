i Autor: Pixabay Członek RPP przewiduje kolejne podwyżki stóp procentowych

Wniosek w sądzie

Polska marka sportowa na skraju upadku! To koniec znanej sieciówki?

Niemalże codziennie dochodzą do nas wiadomości o upadłości firm i zakładów pracy. Duże kłopoty ma też branża odzieżowa i obuwnicza. Ostatnio do sądu trafił wniosek o ogłoszenie upadłości znanej polskiej marki prowadzącej sklepy z asortymentem sportowym – pisze serwis dlahandlu.pl. Czy to koniec sieciówki?