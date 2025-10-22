Polska dysponuje potencjalnymi zasobami miedzi szacowanymi na 165 mln ton, co stawia ją w gronie potencjalnych liderów wydobycia tego surowca.

Amerykańskie firmy zainwestowały już ponad 500 mln zł w poszukiwania i udokumentowały cztery nowe złoża, zwiększając zasoby o 22 mln ton.

Eksploatacja głębszych pokładów miedzi w Polsce mogłaby zabezpieczyć kraj na 300 lat i zapewnić 60 lat dostaw dla całej Unii Europejskiej.

Polska może posiadać gigantyczne złoża miedzi

Światowy rynek miedzi przeżywa dynamiczny wzrost, a Polska ma realną szansę dołączyć do grona kluczowych graczy. Prognozy International Copper Study Group (ICSG), o których pisze portal Energetyka24, wskazują, że w latach 2025–2028 globalna zdolność wydobywcza miedzi będzie rosła o około 3,2 proc. rocznie. Z kolei według raportu Konferencji Narodów Zjednoczonych ds. Handlu i Rozwoju zapotrzebowanie na miedź może wzrosnąć o 40 proc. do 2040 roku.

Zgodnie z raportem EY “2025 - Rok Przełomu w polityce surowcowej Polski” stworzonego na zlecenie i we współpracy z Lumina Metals i Electrum Group LLC, polskie złoża miedzi mogą wynosić nawet 165 ton, a aż 98 mln ton znajduje się na głębokościach, gdzie eksploatacja jej jest opłacalna ekonomicznie. Portal Energetyka24 zaznacza jednak, że to "potencjał" do znalezienia złóż podanej wielkości, a do ich potwierdzenia potrzebne są dalsze i kosztowne prace eksploracyjne, a dopiero potem ew. wydobycie.

Mimo to, Jordan Pandoff z Lumina Metals i Zbigniew Liptak z EY w rozmowie z Energetyka24 podkreślają, że w Polsce dokonane zostało "największe odkrycie złóż miedzi w Europie od lat 50. XX wieku i jedno z największych na świecie".

Polska miedź na lata – perspektywy wydobycia i eksportu

Według danych KGHM, obecnie eksploatowane złoża w Polsce (do głębokości 1500 metrów) wystarczą jeszcze na 40–50 lat wydobycia. Jeśli dzięki nowoczesnym technologiom uda się wydobywać głębsze pokłady, to mogłoby gwarantować nawet 300 lat eksploatacji oraz 60 lat dostaw dla całej Unii Europejskiej!

Amerykańskie firmy Lumina Metals i Electrum Group zainwestowały już ponad 500 mln zł w poszukiwania złóż miedzi w Polsce. Dzięki ich pracom w latach 2014-2022 udokumentowano cztery nowe złoża i zwiększono potwierdzone zasoby o 22 miliony ton.

