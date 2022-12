Polska może poradzić sobie z kryzysem? Prezes PFR daje mocne argumenty

Prezes BGK: Walka z inflacją i skutkami spowolnienia gospodarczego. To lista wyzwań na 2023

Polską gospodarkę czeka miękkie lądowanie

"Mamy silne fundamenty i wszystko wskazuje, że inflacja będzie szybko hamować już za trzy miesiące. Poziom długu publicznego - całych finansów publicznych - jest jednym z najniższych w UE i spadł względem PKB w ostatnich sześciu latach z 53 proc. do ok. 50 proc. Stało się tak mimo olbrzymich kosztów działań antykryzysowych, ponieważ przed pandemią w ramach tzw. Planu Morawieckiego doszło do silnego uszczelnienia systemu podatkowego, a deficyt budżetowy jest pod kontrolą" - wskazał Borys.

Szef PFR zwrócił uwagę na łamach gazety, że poprawiła się "istotnie" międzynarodowa pozycja inwestycyjna netto, m.in. dzięki spadkowi - od 2017 r. - zadłużenia zagranicznego. "Sytuacja finansowa gospodarstw domowych i firm jest stabilna, co zawdzięczamy rekordowo niskiemu bezrobociu, wzrostowi płac i najwyższym w historii wynikom finansowym przedsiębiorstw" - wymienił Paweł Borys.

Jego zdaniem mamy silny sektor finansowy, nad którym - jak przyznał - krąży widmo kredytów frankowych, ale jest płynny i ma silną bazę kapitałową. Polska jest też - jak wskazał - w gronie największych beneficjentów KPO i funduszy z kolejnej perspektywy finansowej UE. "Jeżeli w 2023 r. uda się je uruchomić, czeka nas kolejna kilkuletnia fala inwestycji. To wszystko przemawia za tym, że polską gospodarkę czeka miękkie lądowanie - bez recesji i przy spadku inflacji - oraz stopniowe ożywienie z pełnym powrotem do szybkiego wzrostu w 2024 r." - ocenił prezes PFR.

