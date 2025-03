i Autor: gettyimages, Archiwum prywatne Co się zmienia w umowach o pracę w 2023?

Polska na dobrej drodze do zwalczenia śmieciówek? Umów o dzieło jest najmniej w historii

Konrad Karpiuk PAP - Polska Agencja Prasowa

Umowy o dzieło są co raz mniej popularne na rynku pracy, na co wskazują dane ZUS. W 2024 roku odnotowano rekordowo niską liczbę zgłoszeń takich umów. Popularniejsze stają się inne podstawy zarobkowani i jak wskazuje ekspert, to pracownicy decydują o formie zatrudnienia.