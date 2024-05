W rozmowie z Szymonem Szadkowskim, Krzysztof Bolesta, podsekretarz stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska, stwierdził, że kluczowym wyzwaniem jest uczynienie samochodów elektrycznych porównywalnymi cenowo i wygodnymi w użytkowaniu z pojazdami spalinowymi. Brak odpowiedniej infrastruktury ładowania na trasach jest często wymieniany jako główna bariera dla potencjalnych nabywców.

Rynek elektromobilności w Polsce znajduje się w fazie przełomowej. Początkowy, dynamiczny wzrost napędzany był przez entuzjastów nowych technologii i osoby o wysokich dochodach. Jednak dalszy rozwój wymaga dotarcia do szerszego grona odbiorców, czyli "przeciętnego konsumenta".

Polska inwestuje w infrastrukturę ładowania

Polska zdecydowała się na znaczące inwestycje w infrastrukturę ładowania, co ma również stymulować rozwój innych sektorów, takich jak sieci dystrybucyjne energii odnawialnej. Dodatkowo, regulacje Unii Europejskiej nakładają na kraje członkowskie obowiązek rozbudowy infrastruktury, co dodatkowo przyspieszy ten proces.

Oprócz inwestycji w infrastrukturę, kluczowe znaczenie dla rozwoju elektromobilności ma również edukacja i budowanie świadomości społecznej. Konsumenci muszą mieć dostęp do rzetelnych informacji o zaletach i wadach samochodów elektrycznych, a także o możliwościach ładowania.

Czy Polska stanie się liderem elektromobilności? Bolesta odpowiada

– Teraz doszliśmy do takiego momentu, kiedy doszliśmy do grupy konsumentów, która już jest powszechna i bardzo trudno jednak przekonać tego, tego średniego konsumenta de facto, że to jest produkt, który jest lepszy i tańszy. Jeżeli tego nie zrobimy, jeżeli te samochody elektryczne nie będą porównywalne cenowo i wygodne do korzystania, to konsumenci po prostu ich nie, nie wybiorą – przekonywał Krzysztof Bolesta.

Polska stoi przed dużym wyzwaniem, ale ma również szansę na stanie się liderem w Europie pod względem rozwoju elektromobilności. Konieczne jest jednak podjęcie zdecydowanych działań w zakresie infrastruktury, edukacji i promocji, aby elektromobilność stała się realną alternatywą dla transportu spalinowego.

