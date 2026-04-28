Miliardy płyną do Polski

Polska rozbiła bank. Na rynku nieruchomości komercyjnych jesteśmy bezkonkurencyjni, a inwestorzy z całego regionu stawiają właśnie na nasz kraj. Tak wynika z najnowszego raportu firmy Colliers "CEE Investment Scene Q1 2026".

W pierwszym kwartale 2026 roku mieliśmy mocne wejście. W całej Europie Środkowo-Wschodniej inwestycje sięgnęły 2,1 mld euro, ale to Polska zgarnęła największy kawałek tortu.

Nad Wisłą ulokowano aż 1,1 mld euro, czyli ponad połowę całej kwoty. To wzrost o ponad 40 proc. licząc rok do roku i najlepszy wynik od kilku lat.

Magazyny są liderem na liście

Co przyciąga inwestorów? Nie galerie i nie biura, a magazyny i przemysł. To właśnie ten sektor odpowiada za aż 42 proc. inwestycji w Polsce. W praktyce oznacza to setki milionów euro wpompowanych w hale i centra logistyczne.

Handel też trzyma się mocno, a rynek biurowy powoli wraca do gry.

Polacy coraz silniejsi

Co jeszcze wynika z raportu? Widać zmiany, coraz większą rolę odgrywają krajowi inwestorzy. Jeszcze niedawno dominował zagraniczny kapitał, dziś Polacy odpowiadają już za około połowę transakcji w regionie.

Zdaniem ekspertów to znak, że rynek dojrzewa i staje się bardziej odporny na kryzysy.

Sąsiedzi zostali w tyle

Na tle Polski reszta regionu wypada blado. Co prawda Węgry i Bułgaria notują wzrosty, ale Czechy i Słowacja zaliczają spadki.

Efekt jest taki, że Polska umacnia się na pozycji lidera i przyciąga coraz więcej pieniędzy.

Co dalej z inwestycjami?

Eksperci nie mają wątpliwości – inwestorzy będą coraz bardziej wybredni i skupią się na najlepszych projektach.

A Polska ma być dla nich bezpieczną przystanią.

PTNW - Renata Kaznowska