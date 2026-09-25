Polska potęgą w chipach? Raport BGK wskazuje drogę do miliardów

Mateusz Kobyłka
Mateusz Kobyłka
2026-09-25 7:37

Rynek półprzewodników w Polsce ma szansę na pięciokrotny wzrost. Najnowszy raport BGK prognozuje, że do 2035 r. jego wartość sięgnie 23,7 mld dol. Kluczem do sukcesu nie jest masowa produkcja, a specjalizacja w niszach i unikalna technologia.

Nowoczesny układ scalony na płytce z czerwonymi punktami świetlnymi. O rynku chipów w Polsce przeczytasz na SE Superbiz.
Autor: Pixabay.com
  • Polski rynek półprzewodników może wzrosnąć pięciokrotnie do 23,7 mld dol. do 2035 r., z rocznym wzrostem 17% – znacznie szybciej niż globalnie.
  • Zamiast kosztownej produkcji, Polska powinna skupić się na projektowaniu układów, zaawansowanym pakowaniu, energoelektronice i fotonice.
  • Azotek galu (GaN) to polski strategiczny atut, którego rynek może osiągnąć 222,3 mln dol. dzięki unikalnej technologii Instytutu Wysokich Ciśnień PAN.
  • Kluczowe jest przekształcenie polskiej myśli technologicznej w masową produkcję i zwiększenie udziału krajowych firm, które obecnie odpowiadają za niewielki procent zatrudnienia.

Jakie są prognozy dla rynku chipów w Polsce?

Zgodnie z nowym raportem Banku Gospodarstwa Krajowego „Technologie kluczowe: półprzewodniki jako zasób strategiczny dla Polski”, do którego jako pierwsza dotarła „Rzeczpospolita”, krajowy sektor czeka dynamiczny rozwój. Analitycy prognozują, że rynek półprzewodników w Polsce będzie rósł w średnim tempie niemal 17 proc. rocznie, podczas gdy światowa średnia to 10 proc. Oznacza to, że do 2035 roku jego wartość może wzrosnąć z obecnego poziomu do imponujących 23,7 mld dolarów.

W jakich niszach Polska może zbudować przewagę konkurencyjną?

Autorzy raportu podkreślają, że droga do sukcesu nie wiedzie przez budowę fabryk na wzór tajwańskich gigantów i konkurowanie w najbardziej kapitałochłonnych segmentach. Zamiast tego analitycy BGK wskazują na specjalistyczne i perspektywiczne nisze. Są to przede wszystkim projektowanie układów scalonych, energoelektronika, fotonika oraz montaż, testowanie i zaawansowane pakowanie chipów. Ten ostatni segment, polegający m.in. na łączeniu mniejszych układów w jeden, zyskuje na znaczeniu wraz z rozwojem sztucznej inteligencji.

„Polska nie musi konkurować z globalnymi liderami w najbardziej kapitałochłonnych segmentach produkcji. Naszą szansą jest budowa przewag w projektowaniu układów, energoelektronice, technologiach GaN oraz wdrażaniu innowacji opartych na krajowej własności intelektualnej” – mówi cytowany przez „Rzeczpospolitą” Jarosław Kamiński, dyrektor Departamentu Innowacji Biznesowych BGK.

Dodatki emeryckie waloryzacja 4,52%
Galeria zdjęć 10
QUIZ. Masz mózg jak superkomputer? Sprawdź się w ekstremalnym teście dla omnibusów
Pytanie 1 z 10
Który pierwiastek chemiczny ma symbol „W”?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki