Polski rynek półprzewodników może wzrosnąć pięciokrotnie do 23,7 mld dol. do 2035 r., z rocznym wzrostem 17% – znacznie szybciej niż globalnie.

Zamiast kosztownej produkcji, Polska powinna skupić się na projektowaniu układów, zaawansowanym pakowaniu, energoelektronice i fotonice.

Azotek galu (GaN) to polski strategiczny atut, którego rynek może osiągnąć 222,3 mln dol. dzięki unikalnej technologii Instytutu Wysokich Ciśnień PAN.

Kluczowe jest przekształcenie polskiej myśli technologicznej w masową produkcję i zwiększenie udziału krajowych firm, które obecnie odpowiadają za niewielki procent zatrudnienia.

Jakie są prognozy dla rynku chipów w Polsce?

Zgodnie z nowym raportem Banku Gospodarstwa Krajowego „Technologie kluczowe: półprzewodniki jako zasób strategiczny dla Polski”, do którego jako pierwsza dotarła „Rzeczpospolita”, krajowy sektor czeka dynamiczny rozwój. Analitycy prognozują, że rynek półprzewodników w Polsce będzie rósł w średnim tempie niemal 17 proc. rocznie, podczas gdy światowa średnia to 10 proc. Oznacza to, że do 2035 roku jego wartość może wzrosnąć z obecnego poziomu do imponujących 23,7 mld dolarów.

W jakich niszach Polska może zbudować przewagę konkurencyjną?

Autorzy raportu podkreślają, że droga do sukcesu nie wiedzie przez budowę fabryk na wzór tajwańskich gigantów i konkurowanie w najbardziej kapitałochłonnych segmentach. Zamiast tego analitycy BGK wskazują na specjalistyczne i perspektywiczne nisze. Są to przede wszystkim projektowanie układów scalonych, energoelektronika, fotonika oraz montaż, testowanie i zaawansowane pakowanie chipów. Ten ostatni segment, polegający m.in. na łączeniu mniejszych układów w jeden, zyskuje na znaczeniu wraz z rozwojem sztucznej inteligencji.

„Polska nie musi konkurować z globalnymi liderami w najbardziej kapitałochłonnych segmentach produkcji. Naszą szansą jest budowa przewag w projektowaniu układów, energoelektronice, technologiach GaN oraz wdrażaniu innowacji opartych na krajowej własności intelektualnej” – mówi cytowany przez „Rzeczpospolitą” Jarosław Kamiński, dyrektor Departamentu Innowacji Biznesowych BGK.

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