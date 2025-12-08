W III kwartale 2025 roku w Polsce działało blisko 2,9 mln aktywnych firm, co oznacza 5% wzrost rok do roku i świadczy o dynamicznym rozwoju gospodarki.

Mikroprzedsiębiorstwa (do 9 pracowników) stanowią niemal 96% wszystkich firm i są głównym motorem wzrostu, zwiększając swoją liczbę o 5,2% w stosunku do poprzedniego roku.

Najwięcej firm działa w handlu i naprawie pojazdów (17,2%), budownictwie (15,2%) oraz działalności profesjonalnej (13,8%), co pokazuje kluczowe sektory polskiej gospodarki.

Województwo mazowieckie jest liderem pod względem liczby firm (20,1% ogółu), odnotowując jednocześnie największy wzrost aktywności biznesowej (5,9%).

Blisko 3 miliony aktywnych firm w III kwartale 2025 roku

Główny Urząd Statystyczny (GUS) opublikował najnowsze dane dotyczące aktywności gospodarczej w Polsce, z których wynika, że krajowa przedsiębiorczość dynamicznie się rozwija. W III kwartale 2025 roku odnotowano znaczący wzrost liczby aktywnych przedsiębiorstw, co świadczy o dobrej kondycji polskiej gospodarki i rosnącej aktywności biznesowej.

Według najnowszych danych GUS, w III kwartale 2025 roku w Polsce działało 2 mln 875 tys. 994 aktywnych przedsiębiorstw. To imponujący wynik, który oznacza wzrost o ok. 5 proc. w porównaniu z III kwartałem 2024 roku. Ten wzrost jest wyraźnym sygnałem ożywienia gospodarczego i rosnącego zaufania przedsiębiorców do polskiego rynku.

Handel i naprawa pojazdów na czele

„Ze względu na rodzaj prowadzonej działalności, najliczniejszą grupę w całej populacji stanowiły przedsiębiorstwa z sekcji handel; naprawa pojazdów samochodowych (17,2 proc. ogółu)” – podaje GUS. Oznacza to, że sektor handlu i usług związanych z motoryzacją odgrywa kluczową rolę w polskiej gospodarce, generując znaczną część aktywności biznesowej.

Z danych GUS wynika, że jednostki mikro, zatrudniające do 9 osób, stanowiły 95,9 proc. wszystkich przedsiębiorstw aktywnych i w stosunku do III kwartału 2024 roku ich liczba zwiększyła się o 5,2 proc. Firmy małe (o liczbie pracujących od 10 do 49 osób), średnie (o liczbie pracujących od 50 do 249 osób) i duże (zatrudniające 250 i więcej osób) stanowiły odpowiednio: 3,4 proc., 0,6 proc. i 0,1 proc. wszystkich przedsiębiorstw aktywnych. To pokazuje, że to właśnie mikroprzedsiębiorstwa są głównym motorem wzrostu gospodarczego w Polsce.

Struktura branżowa przedsiębiorstw

Najwięcej przedsiębiorstw prowadziło działalność w sekcjach: handel; naprawa pojazdów samochodowych (17,2 proc. ogółu przedsiębiorstw aktywnych), budownictwo (15,2 proc.) oraz działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (13,8 proc.). Najmniejszy udział miały przedsiębiorstwa z działu górnictwo i wydobywanie (0,1 proc.) oraz wytwarzanie i zaopatrywanie w energię (0,3 proc.) - informuje GUS.

W stosunku do analogicznego okresu 2024 roku największy wzrost liczby przedsiębiorstw odnotowano w sekcjach: edukacja (17,8 proc.), administrowanie i działalność wspierająca (15,9 proc.) oraz kultura, rozrywka i rekreacja (9,2 proc.). Wśród dużych firm największy udział miały te z przetwórstwa przemysłowego (43,1 proc.). Wśród jednostek mikro największy udział odnotowano, podobnie jak dla przedsiębiorstw ogółem, w działach: handel; naprawa pojazdów samochodowych (17 proc.), budownictwo (15,3 proc.) oraz działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (14,1 proc.).

Mazowsze liderem pod względem liczby firm

„Najwięcej przedsiębiorstw miało siedzibę w województwie mazowieckim (20,1 proc. ogółu)” – podaje GUS. To potwierdza, że Mazowsze, a w szczególności Warszawa, jest centrum gospodarczym Polski, przyciągającym najwięcej przedsiębiorstw.

Najwięcej przedsiębiorstw aktywnych miało siedzibę na terenie województwa mazowieckiego - 20,1 proc. ogółu, wielkopolskiego (10,3 proc.), śląskiego (10,2 proc.) oraz małopolskiego (10,0 proc.). Najmniej firm działało natomiast w województwie opolskim (1,9 proc. aktywnych podmiotów). W stosunku do analogicznego okresu 2024 roku największy wzrost liczby przedsiębiorstw aktywnych odnotowano na Mazowszu (5,9 proc.), woj. małopolskiego (5,7 proc.) oraz pomorskiego (5,5 proc.), a najmniejszy na terenie województw: zachodniopomorskiego (3,5 proc.), warmińsko-mazurskiego (3,5 proc.) oraz podlaskiego (3,6 proc.).

Jeśli chodzi o duże firmy, największy udział miały przedsiębiorstwa z siedzibą w województwie mazowieckim (26,9 proc.), śląskim (12,1 proc.) i wielkopolskim (11,1 proc.). „W zbiorowości mikro przedsiębiorstw największy odsetek podmiotów odnotowano w województwie mazowieckim (20,2 proc.), wielkopolskim (10,2 proc.), śląskim (10,2 proc.) oraz małopolskim (10,0 proc.)” - przekazał GUS.

Marek Cierpiał-Wolan, prezes GUS - Karpacz 2025