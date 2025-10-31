Blachotrapez ogłasza zwolnienia grupowe z powodu spadku zamówień i trudnej sytuacji finansowej.

Redukcja etatów dotknie około 7% załogi, ale nieoficjalnie mówi się o większej liczbie zwolnień.

Firma, założona w latach 60. XX wieku, przeszła transformację od firmy dekarskiej do liczącego się producenta pokryć dachowych.

Blachotrapez rozszerzył działalność o fotowoltaikę i budownictwo, ale teraz musi mierzyć się z wyzwaniami rynkowymi.

Blachotrapez ogłasza zwolnienia grupowe

Znany producent pokryć dachowych, Blachotrapez, ogłosił zwolnienia grupowe, o czym poinformował serwis Wyborcza.biz. Powodem tej decyzji jest pogarszająca się sytuacja finansowa przedsiębiorstwa, która wynika ze spadku udziałów w rynku oraz notowanych strat.

- Decyzja o redukcji była trudna, ale niestety konieczna. Stoimy dziś przed ważnym momentem w historii naszej firmy - podkreśla Renata Luberda, właścicielka Blachotrapezu, cytowana przez serwis.

Spółka przesłała oficjalne pismo do Powiatowego Urzędu Pracy w Nowym Targu, w którym tłumaczy przyczyny zwolnień.

- Decyzja pracodawcy o kompleksowej restrukturyzacji organizacyjnej i kosztowej przedsiębiorstwa podyktowana jest znaczącym spadkiem liczby zamówień i zleceń, zmniejszeniem przychodów oraz ograniczoną dynamiką sprzedaży, utrzymującą się presją kosztową, w tym wysokimi kosztami stałymi prowadzenia działalności, koniecznością zachowania płynności finansowej i stabilności operacyjnej firmy – czytamy w piśmie, które przytacza wyborcza.biz.

Ile osób może zostać zwolnionych w Blachotrapezie?

Według informacji przekazanych przez prezeskę, redukcja etatów obejmie około 7% załogi, co przekłada się na zwolnienie 70 osób. Jednakże, jak podaje wyborcza.biz, nieoficjalne źródła wśród pracowników sugerują, że liczba osób, które mogą stracić pracę, może sięgnąć nawet 200.

Spółka Blachotrapez w obecnej formie funkcjonuje od 1995 roku, jednak jej początki sięgają przełomu lat 60. i 70. To właśnie w 1969 roku powstała firma dekarska, którą założyli Jan i Teresa Luberdowie. Firma była znacznym dystrybutorem blach stalowych z Huty im. Lenina (obecnie ArcelorMittal), Huty Florian oraz blach aluminiowych z huty Konin.

W latach 90. firma przestawiła się na hurtowy handel blachą i produkcję pokryć dachowych, otwierane były nowe zakłady produkcyjne, m.in. w Ponicach, Sękocinie, Krakowie, czy Rabce-Zaborni. W 2004 roku Blachotrapez rozpoczął ekspansję zagraniczną.

W 2021 roku 0przedsiębiorstwo uruchomiło markę Revolt Energy zajmującą się dostarczaniem instalacji fotowoltaicznych, a w 2023 roku markę Power Base Construction. Firma znalazła się na liście Forbesa Najcenniejszych Polskich Firm Rodzinnych w 2023 roku.

