Wielkie połączenie PZU i Pekao! Co to oznacza dla klientów?

PKB Polski

Polska gospodarka nabiera tempa! Główny Urząd Statystyczny (GUS) opublikował wstępne szacunki dotyczące rozwoju gospodarczego kraju. Jakie są najnowsze dane o wzroście Produktu Krajowego Brutto (PKB)? Czy wyniki są zgodne z oczekiwaniami ekonomistów? Sprawdź, co oznaczają te liczby dla Twojej przyszłości finansowej. Główny Urząd Statystyczny opublikował wstępne szacunki dotyczące rozwoju polskiej gospodarki. Jak wskazano, jego tempo to 3,2 proc. rok do roku.

Wskaźnik niewyrównany sezonowo pokazał wzrost roczny na poziomie 3,2 proc. Jeśli chodzi o wzrost PKB wyrównany sezonowo, to wynosi on 3,7 proc. w skali roku. W porównaniu z czwartym kwartałem 2024 roku polska gospodarka urosła o 0,7 proc.

Z danych GUS wynika, że inwestycje w I kwartale wzrosły o 6,3 proc. rok do roku, konsumpcja prywatna wzrosła o 2,5 proc. rok do roku, a popyt krajowy wzrósł o 4,6 proc. rok do roku.

Oczekiwania ekonomistów a rzeczywistość

Ekonomiści ankietowani przez PAP Biznes oczekiwali w I kwartale wzrostu inwestycji o 1,1 proc. rok do roku, popytu krajowego o 5,0 proc. rok do roku i konsumpcji prywatnej o 5,0 proc. rok do roku. Wzrost PKB oznacza, że gospodarka kraju rozwija się, co zazwyczaj przekłada się na wzrost zatrudnienia, dochodów i poziomu życia.

Czym jest Produkt Krajowy Brutto (PKB)?

Produkt Krajowy Brutto (PKB) jest podstawową miarą ogólnej kondycji ekonomicznej państwa.

Jako zagregowana miara produkcji, PKB równa się sumie wartości dodanej brutto wszystkich jednostek produkcyjnych będących rezydentami (np. przemysł), zajmujących się produkcją, powiększoną o wszelkie podatki i pomniejszoną o dotacje do produktów (które nie są wliczane do wartości produkcji). Wartość dodana brutto stanowi różnicę pomiędzy produkcją globalną a zużyciem pośrednim.

PKB jest również liczone jako: suma końcowego wykorzystania wyrobów i usług (wszystkie rodzaje wykorzystania z wyjątkiem zużycia pośredniego) mierzona w cenach rynkowych, pomniejszona o wartość importu towarów i usług; suma dochodów dystrybuowanych przez jednostki produkcyjne będące rezydentami.

