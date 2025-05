Tak Biejat chce rozwiązać kryzys mieszkaniowy. Co jeszcze proponuje kandydatka?

Polska gospodarka liderem wzrostu w UE. Co pokazują dane o PKB?

Polska gospodarka w pierwszym kwartale 2024 roku okazała się najszybciej rosnącą spośród dużych gospodarek Unii Europejskiej. Jak informuje Puls Biznesu, wzrost PKB w Polsce wyniósł 3,2 proc. rok do roku. To wynik, który stawia nas w czołówce państw członkowskich, choć nie jest rekordowy w historii naszego kraju.

Z danych GUS wynika, że dynamika PKB w pierwszym kwartale była nieco niższa niż w poprzednim (3,4 proc.). Jednak, jak zauważa Puls Biznesu, w porównaniu z sytuacją w całej Unii Europejskiej, jest to bardzo dobry rezultat. Średnia dynamika PKB w Polsce w ostatnich 20 latach wynosiła 3,8 proc., co pokazuje, że mamy jeszcze potencjał do dalszego wzrostu.

Puls Biznesu zwraca uwagę, że dane porównywalne na poziomie europejskim, uwzględniające nieco inną metodę liczenia zmian cen, wskazują na wzrost PKB w Polsce na poziomie 3,8 proc. Dla porównania, średnia dla UE to zaledwie 1,4 proc., a Hiszpania osiągnęła wynik 2,6 proc. Oznacza to, że Polska wyprzedziła Hiszpanię pod względem tempa wzrostu gospodarczego.

Stabilna premia wzrostu Polski. Jak wypada na tle Europy?

Puls Biznesu podkreśla, że bardzo ważny jest fakt, iż polska gospodarka utrzymuje stabilną przewagę we wzroście w porównaniu ze średnią europejską. W ostatnich 20 latach ta różnica wynosiła średnio 2,4 pkt proc. i obecnie jest dokładnie taka sama. To oznacza, że Polska utrzymuje się na ścieżce konwergencji, czyli stopniowego zmniejszania różnicy w dochodach dzielącej nasz kraj od rozwiniętych gospodarek.

Warto również zwrócić uwagę na to, że ten niezły wzrost PKB osiągamy w warunkach słabej koniunktury w przemyśle, a Polska jest w dużej mierze gospodarką przemysłową. To pokazuje, że wysokie zróżnicowanie sektorowe i rosnąca rola usług pozytywnie wyróżniają Polskę na tle krajów Grupy Wyszehradzkiej, które rosną wolniej.

Puls Biznesu cytuje ekspertów, którzy wskazują, że utrzymanie stabilnej premii wzrostu jest istotne z punktu widzenia przyciągania inwestycji i prezentowania atrakcyjności kraju. Polska, jako jedna z najszybciej rozwijających się gospodarek w UE, staje się coraz bardziej interesującym celem dla inwestorów zagranicznych.

Żółte lampki ostrzegawcze. Co hamuje polską gospodarkę?

Puls Biznesu zwraca jednak uwagę na pewne "żółte lampki ostrzegawcze" w danych o PKB. Rok 2025 miał być rokiem przełomu ze względu na znaczne przyspieszenie inwestycji publicznych. Tymczasem, jak czytamy, tego nie widać. Nie widać tego ani w danych o PKB, ani w danych o produkcji budowlanej, ani w wynikach badań nastrojów konsumentów.

Ponadto, jak zauważa Puls Biznesu, gospodarka znajduje się na górce cyklu, jest wspierana bardzo luźną polityką fiskalną i rosnącymi wydatkami budżetowymi. A mimo to rośnie wolniej od średniej historycznej. Sugeruje to, że przeciętny wzrost w najbliższych pięciu latach będzie wyraźnie słabszy niż te 3,8 proc. osiągnięte po wejściu do UE w 2004 r.

Puls Biznesu podkreśla, że słaba kondycja przemysłu, mimo zróżnicowania sektorowego gospodarki, stanowi wyzwanie dla dalszego wzrostu. Brak wyraźnego przyspieszenia inwestycji publicznych również budzi obawy, szczególnie w kontekście planów rządu na przyszłość.

Prognozy i komentarze. Co dalej z polską gospodarką?

Komentując dane GUS, minister finansów Andrzej Domański wyraził optymizm. Jak podaje Puls Biznesu, minister oczekuje w kolejnych kwartałach przyspieszenia wzrostowego trendu, przede wszystkim dzięki rosnącym inwestycjom. Dodał, że w całym 2024 roku gospodarka będzie jedną z najszybciej rosnących w UE.

Jednak ekonomiści Banku Pekao, cytowani przez Puls Biznesu, podchodzą do sprawy z większym dystansem. Podkreślają, że obecne ożywienie jest bardzo skromne, najwolniejsze w XXI wieku. Dodają jednak, że wzrost PKB w I kwartale wygląda dobrze na tle innych krajów UE.

Puls Biznesu informuje, że w I kwartale Polskę na pewno wyprzedzi tylko Irlandia, której PKB wzrósł o 10,9 proc. r/r, zapewne z uwagi na skok eksportu farmaceutyków przed wprowadzeniem ceł w USA. Specjaliści Pekao zastrzegają, że pod względem wzrostu kwartał do kwartału Polska może zostać wyprzedzona także przez Chorwację.

Z kolei ekonomiści Santander Bank Polska, również cytowani przez Puls Biznesu, oceniają, że dane o wzroście PKB w I kwartale 2024 r. dobrze rokują na kolejne kwartały. Spodziewają się przyspieszenia wzrostu i że w całym roku PKB zwiększy się o 3,4 proc.

Puls Biznesu przytacza opinię ekonomistów Santandera, którzy uważają, że solidny wzrost gospodarczy był wspierany przez umiarkowany wzrost konsumpcji prywatnej, ale inwestycje prawdopodobnie spadły, jednak wyraźnie mniej niż w poprzednich kwartałach. Spodziewają się też wyraźnie dodatniego wkładu zapasów i ujemnego wkładu eksportu netto.

QUIZ PRL. Pewex w PRL - okno na Zachód. Jak dobrze znasz sklepy marzeń? Pytanie 1 z 15 Na bazie jakich sklepów powołano do życia Przedsiębiorstwo Eksportu Wewnętrznego „Pewex”? Sklepów monopolowych Sklepów spożywczych Sklepów dewizowych Następne pytanie