Ile ludzi żyje lepiej niż Polacy? Wskaźnik HDI

W 2022 roku Polska znajdowała się na 36. miejscu pod względem wskaźnika HDI (wskaźnik rozwoju gospodarczego) wśród wszystkich państw. Oznacza to spadek z 34. miejsca w 2021 roku. Uplasowaliśmy się m.in. za Grecją, Czechami czy Estonią, jednak przed Łotwą, Litwą czy Portugalią. Obecnie jeszcze czekamy na dokonanie obliczeń za 2023 rok. Z wyliczeń dokonanych przez portal Obserwator Gospodarczy wynika jednak, że na świecie jest 6 934 606 327 osób, których jakość życia jest gorsza niż przeciętnego Polaka. Oznacza to, że na podstawie wskaźnika HDI, aż 86,41 proc. światowej populacji żyje gorzej niż przeciętny Polak.

Ile ludzi na świecie żyje gorzej niż Polacy? PKB per capita PPP

Kolejnym wskaźnikiem jest PKB per capita wyrażone w parytecie siły nabywczej, czyli PPP. Wskaźnik względnie dobrze pokazuje poziom „bogactwa” przeciętnego obywatela w jego własnym państwie.

W przypadku wskaźnika PKB per capita PPP według danych Banku Światowego Polska zajmuje 44. miejsce na świecie. Jest to znacznie lepiej niż w przypadku PKB per capita, jednak wciąż gorzej niż w przypadku rankingu HDI.

Tylu ludzi na świecie żyje lepiej niż Polacy — wskaźnik PKB per capita

W przypadku PKB per capita wypadamy nieco gorzej. Znajdujemy się na 66 miejscu pośród wszystkich państw. Na tej podstawie możemy twierdzić, że Polska lepiej wykorzystuje swoje PKB per capita w podnoszeniu jakości życia swoich obywateli. Zsumowanie populacji państw, które osiągnęły wyższy wynik w PKB per capita niż Polska daje wynik 1 142 458 451 ludzi teoretycznie bogatszych od Polaków. Mimo tego, że zostało uwzględnionych 30 podmiotów więcej niż przy HDI, liczba jest jedynie o 88 753 599 ludzi wyższa. Wynika to głównie z faktu, że wyprzedziły nas mało ludne państwa oraz wyspy. Z tych danych możemy wyliczyć, że około 14,24 proc. światowej populacji radzi sobie lepiej pod względem PKB per capita niż przeciętny Polak. Gorzej od nas radzi sobie 6 845 852 728 ludzi stanowiących 85,3 proc. globalnej populacji.

