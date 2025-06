System kaucyjny w Polsce: rewolucja w recyklingu

Od 1 października 2025 roku Polska stanie się 17 krajem Unii Europejskiej, który wprowadzi system kaucyjny. Jak podkreśliła Anita Sowińska, wiceminister klimatu i środowiska, podczas konferencji prasowej:- "Jesteśmy już w fazie wdrożeniowej systemu kaucyjnego. Jesteśmy dumni z tego, że Polska będzie drugim największym krajem Unii, po Niemczech, z wdrożonym systemem". To ważny krok w kierunku poprawy gospodarki odpadami i zwiększenia poziomu recyklingu w naszym kraju.

Jak działa system kaucyjny? Zasady zwrotu opakowań

System kaucyjny obejmie trzy rodzaje opakowań: butelki plastikowe PET o pojemności do 3 litrów, puszki metalowe do 1 litra oraz butelki szklane wielokrotnego użytku do 1,5 litra. Kaucja wyniesie 50 groszy za opakowania plastikowe i metalowe oraz 1 zł za opakowania szklane.

Aby odzyskać kaucję, opakowanie musi być niezgniecione, posiadać etykietę z kodem kreskowym i logo systemu kaucyjnego. Jak podkreśla Anita Sowińska: "Ten system będzie bardzo intuicyjny, ale też bardzo wygodny dla konsumenta. Nie trzeba będzie się martwić o to, w którym sklepie kupiliśmy napój, bo można będzie oddać go w każdym, który przystąpił do systemu". Opakowania będzie można oddawać w specjalnych automatach zlokalizowanych w sklepach lub bezpośrednio u sprzedawcy. Nie trzeba ich myć, ale muszą być puste.

Zwrot kaucji: gotówka czy zniżka?

Klienci będą mieli możliwość wyboru formy zwrotu kaucji. Mogą otrzymać paragon na zniżkę przy kolejnych zakupach, ale mają również prawo domagać się zwrotu gotówki.

Wprowadzenie systemu kaucyjnego wiąże się ze zmianą nawyków konsumentów. Opakowań plastikowych i metalowych nie będzie można zgniatać, a także zrywać z nich etykiety z kodem kreskowym.

Okres przejściowy i oznaczenia opakowań

Ważne jest, aby zwrócić uwagę na logotyp systemu kaucyjnego. Tylko opakowania z tym oznaczeniem będą podlegały zwrotowi. Okres przejściowy, w którym na rynku będą dostępne zarówno opakowania objęte systemem, jak i te bez oznaczeń, potrwa do końca 2025 roku.

Kampania informacyjna i współpraca z samorządami

Ministerstwo Klimatu i Środowiska planuje szeroką kampanię medialną, która ma ruszyć po wakacjach. Obejmie ona telewizję oraz media społecznościowe. Planowana jest również współpraca z samorządami oraz operatorami systemu, którzy również będą odpowiedzialni za kampanie informacyjne.

