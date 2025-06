800 plus, 13. i 14. emerytura zagrożone? Polska tonie w długach

Koniec rządowej tarczy ochronnej oznacza, że już od lipca Polaków czekają podwyżki cen ciepła. Z analiz Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie (IGCP) wynika, że wzrosty mogą dotknąć aż 56% systemów ciepłowniczych w kraju, a rachunki mogą wzrosnąć nawet o 50%.

Na podstawie badania przeprowadzonego przez IGCP na reprezentatywnej próbie 546 systemów ciepłowniczych szacuje się, że już od 1 lipca – po zakończeniu obowiązywania ustawy chroniącej przed podwyżkami – realne wzrosty cen ciepła dotkną odbiorców aż 56% systemów. Wzrosty mogą sięgać od kilku do kilkudziesięciu procent, w zależności od lokalizacji czy stosowanych technologii. To wyraźnie pokazuje, że dywersyfikacja źródeł ciepła nie jest już wyborem, lecz pilną koniecznością.

IGCP alarmuje, że bez natychmiastowej transformacji sektora ciepłownictwa systemowego czeka nas kryzys i wykluczenie cieplne.

Dlaczego ciepłownictwo systemowe potrzebuje transformacji?

Polski sektor ciepłownictwa systemowego tworzy unikalną w skali Europy sieć lokalnych systemów. Dostarczają one ciepło do ponad 15 milionów mieszkańców – nie tylko w dużych aglomeracjach, ale również w mniejszych miastach i gminach. To nie tylko komfort i bezpieczeństwo cieplne w domach, ale także ogrzewanie szkół, szpitali oraz innych instytucji publicznych. Bliskość źródeł, silne zakorzenienie w lokalnych społecznościach oraz rozproszona struktura sprawiają, że systemy te pełnią istotną funkcję społeczną, cywilizacyjną i środowiskową, której trudno jest zastąpić rozwiązaniami indywidualnymi.

IGCP – jako organizacja reprezentująca cały sektor, zrzeszająca zarówno największe podmioty, jak i małe oraz średnie przedsiębiorstwa – przygotowała raport w odpowiedzi na pogłębiający się kryzys inwestycyjny i regulacyjny. Jak wskazują eksperci IGCP głęboka, zaplanowana transformacja sektora to dziś jedyne realne rozwiązanie, które w dłuższej perspektywie może ustabilizować ceny ciepła, zapewnić bezpieczeństwo dostaw i realnie poprawić jakość powietrza w Polsce.

Konieczne inwestycje i brak finansowania. ETS nie wspiera transformacji?

Pełna transformacja sektora ciepłownictwa systemowego – obejmująca modernizację źródeł wytwarzania i sieci przesyłowych – będzie wymagała co najmniej 300 miliardów złotych do 2050 roku. Obecnie mierzymy się z deficytem taniego kapitału dostępnego dla przedsiębiorstw – zarówno w postaci środków własnych, odpowiedniego poziomu dotacji, jak i możliwości zaciągania preferencyjnych kredytów czy pożyczek. W latach 2013–2023 zmarnowano istotną szansę na sfinansowanie inwestycji – wpływy do budżetu państwa ze sprzedaży darmowych uprawnień do emisji CO₂, które wyniosły 100 mld zł, nie zostały przeznaczone na transformację sektora energetycznego, w tym ciepłownictwa.

– ETS miał być kołem zamachowym dla inwestycji w zero- i niskoemisyjne źródła ciepła. Dziś pełni głównie funkcję fiskalną, nie wspierając w wystarczającym stopniu procesu transformacji – komentuje Jacek Szymczak, prezes IGCP. – W efekcie przedsiębiorstwa odpowiedzialne za kluczowe dostawy energii cieplnej mają ograniczony dostęp do finansowania niezbędnych modernizacji.

Co grozi nam, jeśli nie zareagujemy? Wykluczenie cieplne i droższe rachunki

Brak działań to nie tylko groźba niekontrolowanego wzrostu cen ciepła, ale również postępujące wykluczenie cieplne. Systemy, które nie spełnią unijnych kryteriów efektywności, zostaną odcięte od wsparcia ze środków unijnych i krajowych. Koszty modernizacji spadną wówczas bezpośrednio na mieszkańców. Bez szybkich decyzji zapłacimy wszyscy – wyższymi rachunkami, spadkiem jakości usług i kryzysem infrastrukturalnym. To nie odległa perspektywa – to scenariusz, który może się ziścić w najbliższych latach.

IGCP apeluje do rządu i parlamentu o szybkie działania: stworzenie realistycznej, długoterminowej strategii transformacji sektora, reformę modelu taryfowego, zwiększenie dostępności środków z ETS, KPO i Funduszu Modernizacyjnego oraz wdrożenie trwałych mechanizmów ochrony odbiorców wrażliwych w okresie transformacji.

– Jako reprezentant całego sektora mówimy dziś jednym głosem: transformacja to nie luksus, ale konieczność. Nasz raport to również konkretne wsparcie merytoryczne dla decydentów – co trzeba zrobić, kiedy i jak – podkreśla Jacek Szymczak.

Nowoczesne, zdywersyfikowane systemy ciepłownicze to stabilne ceny ciepła dla odbiorców, czystsze powietrze w miastach i miasteczkach oraz większe bezpieczeństwo w sytuacjach kryzysowych. Tylko przemyślana, konsekwentnie wspierana politycznie transformacja pozwoli osiągnąć te cele. Dalsze opóźnienia to prosta droga do utraty kontroli nad sektorem, który odpowiada za komfort cieplny ponad 15 milionów Polek i Polaków.

