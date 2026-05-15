"Polska jest najlepszym miejscem do życia"

Premier Donald Tusk otwierając kongres Impact w Poznaniu mówił, że Polska jest najlepszym miejscem do życia, także do inwestowania i prowadzenia biznesu. W podobnym tonie wypowiedział się również Piotr Matczak, prezes Polskiego Funduszu Rozwoju.

"Nasza gospodarka osiąga jedne z najwyższych dynamik wzrostu w Unii Europejskiej. Te 30 lat transformacji zaczyna dziś przynosić konkretne efekty" - zaznaczył szef PFR w rozmowie z Super Biznesem.

Analitycy rynku oceniają biznes nieco inaczej

Nieco inaczej oceniają realia biznesowe analitycy rynku. W najnowszym rankingu TMF Global Business Complexity Index 2026 Polska zajęła 19. miejsce na świecie i szóste w Europie wśród najbardziej skomplikowanych krajów do prowadzenia działalności gospodarczej.

W tym zestawieniu im wyższa pozycja, tym gorzej dla przedsiębiorców.

Biznes w Polsce wzięty pod lupę analityków

Eksperci oceniali aż 292 wskaźniki związane z prowadzeniem biznesu. Pod lupę trafiły między innymi podatki, prawo pracy, obowiązki administracyjne czy ilość wymaganych dokumentów.

Choć Polska poprawiła swoją pozycję względem ubiegłego roku, nadal daleko nam do najbardziej przyjaznych gospodarczo państw.

Lepiej jest w Czechach i Niemczech

Lepsze warunki do prowadzenia firm mają między innymi nasi sąsiedzi – Czechy i Niemcy. W światowej czołówce najbardziej przyjaznych państw znalazły się Malta i Dania. Czechy również trafiły do pierwszej dziesiątki.

Jeszcze rok temu było jednak gorzej. Polska zajmowała wtedy 15. miejsce na świecie w kategorii najbardziej skomplikowanych państw do prowadzenia biznesu.

Skomplikowane przepisy udręką dla przedsiębiorców

Zdaniem autorów raportu największym problemem w Polsce pozostają skomplikowane przepisy, ogromna liczba obowiązków administracyjnych oraz konieczność składania wielu raportów i dokumentów.

Firmy od lat narzekają też na powtarzanie tych samych danych w różnych formularzach oraz obowiązek prowadzenia części dokumentacji wyłącznie po polsku.

Cyfryzacja urzędów oceniona na plus

Eksperci zauważają jednak pewną poprawę. Pomaga przede wszystkim cyfryzacja urzędów i uproszczenia przepisów.

"Obserwujemy realny postęp w upraszczaniu środowiska regulacyjnego w Polsce, głównie dzięki digitalizacji procesów" – powiedziała „Pulsowi Biznesu” Joanna Romańczuk z TMF Group.

Jednocześnie podkreśliła, że do ideału Polsce nadal bardzo daleko.

Biznes skarży się na nadmiar papierologii

Dla wielu przedsiębiorców to żadna niespodzianka. Skargi na nadmiar papierologii, zmieniające się przepisy i skomplikowany system podatkowy od lat są jednymi z najczęściej podnoszonych problemów polskiego biznesu.

