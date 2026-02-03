Polska włączy się w odbudowę Ukrainy. Ważne słowa Tuska przed wizytą w Kijowie

Mateusz Kobyłka
Mateusz Kobyłka
Polska Agencja Prasowa
Polska Agencja Prasowa
2026-02-03 13:31

Ważne słowa premiera Donalda Tuska. Szef rządu zapowiedział wizytę w Kijowie. Do stolicy ogarniętej wojną Ukrainy pojedzie też minister Andrzej Domański. – Przygotowuje on światową konferencję dot. odbudowy Ukrainy, która odbędzie się w czerwcu w Gdańsku – czytamy na portalu X.

Donald Tusk w granatowym garniturze i krawacie przemawiający przy mikrofonach, z tłem przedstawiającym zrujnowany budynek i gruzy na Ukrainie. Tusk zapowiada wizytę w Kijowie i udział Polski w odbudowie Ukrainy. Więcej na ten temat przeczytasz na portalu Super Biznes.

i

Autor: AP Photo, Super Express Donald Tusk w granatowym garniturze i krawacie przemawiający przy mikrofonach, z tłem przedstawiającym zrujnowany budynek i gruzy na Ukrainie. Tusk zapowiada wizytę w Kijowie i udział Polski w odbudowie Ukrainy. Więcej na ten temat przeczytasz na portalu Super Biznes.

Polska włączy się w odbudowę Ukrainy. Ważne słowa Tuska przed wizytą w Kijowie

  • Premier Donald Tusk z wizytą w Kijowie jeszcze w tym tygodniu.
  • Towarzyszył mu będzie minister finansów Andrzej Domański.
  • Głównym celem gospodarczym ma być przygotowanie Polski do udziału w odbudowie Ukrainy.
  • Polska deklaruje chęć aktywnego udziału w przyszłych inwestycjach i projektach.

Premier Donald Tusk jeszcze w tym tygodniu zamierza udać się z wizytą do naszych wschodnich sąsiadów. W podróży towarzyszył mu będzie minister finansów i gospodarki Andrzej Domański. – Podczas wizyty na Ukrainie towarzyszyć mi będzie minister finansów i gospodarki Andrzej Domański; przygotowuje on światową konferencję dot. odbudowy Ukrainy, która odbędzie się w czerwcu w Gdańsku – taki wpis zamieściła we wtorek (3 lutego) na serwisie X Kancelaria Premiera.

– Mamy taką nadzieję, po rychłym zakończeniu wojny, a przynajmniej po zawieszeniu ognia, że będzie można przystąpić do wielkiego planu odbudowy Ukrainy. A to także oznacza wielkie inwestycje, wielkie pieniądze, wielkie przedsięwzięcia. Polska chce w nich uczestniczyć – podkreślił przed rozpoczęciem posiedzenia Rady Ministrów Donald Tusk. Ocenił, że „dobrze się stało, że to właśnie my będziemy organizowali tę światową konferencję z udziałem przedsiębiorców, firm, ekspertów, liderów politycznych z całego świata”.

Pomagamy Ukrainie, bo RATUJEMY SIEBIE!" – Sekielski OSTRZEGA!

Polecany artykuł:

Wojna hybrydowa z Rosją: Ile kosztuje Polskę i jak się broni?

To najtrudniejsza zima od początku rosyjskiej inwazji na Ukrainę. W największych miastach nie ma wody, ogrzewania i prądu. Niemal codziennie drony i rakiety uderzają w budynki cywilne oraz infrastrukturę ciepłowniczą oraz energetyczną. Tylko ostatniej nocy z 2 na 3 lutego Rosjanie w zmasowanym uderzeniu wykorzystali ponad 500 różnych środków napadu powietrznego.

Koniec przywilejów! Rząd Tuska każe płacić pierwszej damie, księżom i rolnikom
13 zdjęć
Wojna na Ukrainie to nie pierwszy haniebny wyczyn Putina. Wcześniej zdarzyło się to... Tysiące osób zginęło
Pytanie 1 z 10
Rosja czynnie zaangażowała się we wsparcie jednej ze stron konfliktu w czasie wojny o Górski Karabach. Między innymi przekazała dostawy broni warte prawie miliard dolarów:
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

DONALD TUSK
WOJNA W UKRAINIE