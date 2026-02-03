Polska włączy się w odbudowę Ukrainy. Ważne słowa Tuska przed wizytą w Kijowie

Premier Donald Tusk z wizytą w Kijowie jeszcze w tym tygodniu.

Towarzyszył mu będzie minister finansów Andrzej Domański.

Głównym celem gospodarczym ma być przygotowanie Polski do udziału w odbudowie Ukrainy.

Polska deklaruje chęć aktywnego udziału w przyszłych inwestycjach i projektach.

Premier Donald Tusk jeszcze w tym tygodniu zamierza udać się z wizytą do naszych wschodnich sąsiadów. W podróży towarzyszył mu będzie minister finansów i gospodarki Andrzej Domański. – Podczas wizyty na Ukrainie towarzyszyć mi będzie minister finansów i gospodarki Andrzej Domański; przygotowuje on światową konferencję dot. odbudowy Ukrainy, która odbędzie się w czerwcu w Gdańsku – taki wpis zamieściła we wtorek (3 lutego) na serwisie X Kancelaria Premiera.

– Mamy taką nadzieję, po rychłym zakończeniu wojny, a przynajmniej po zawieszeniu ognia, że będzie można przystąpić do wielkiego planu odbudowy Ukrainy. A to także oznacza wielkie inwestycje, wielkie pieniądze, wielkie przedsięwzięcia. Polska chce w nich uczestniczyć – podkreślił przed rozpoczęciem posiedzenia Rady Ministrów Donald Tusk. Ocenił, że „dobrze się stało, że to właśnie my będziemy organizowali tę światową konferencję z udziałem przedsiębiorców, firm, ekspertów, liderów politycznych z całego świata”.

To najtrudniejsza zima od początku rosyjskiej inwazji na Ukrainę. W największych miastach nie ma wody, ogrzewania i prądu. Niemal codziennie drony i rakiety uderzają w budynki cywilne oraz infrastrukturę ciepłowniczą oraz energetyczną. Tylko ostatniej nocy z 2 na 3 lutego Rosjanie w zmasowanym uderzeniu wykorzystali ponad 500 różnych środków napadu powietrznego.