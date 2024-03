Ranking krajów

Polska wśród najlepszych miejsc do życia. A Polacy wciąż emigrują

Specjaliści z platformy do nauki języków Preply stworzyli zestawienie najlep-szych do życia krajów, uwzględniając szereg różnych czynników. Pod uwagę wzięli między innymi: ceny, ogólny poziom życia, średni miesięczny koszt utrzymania, rynek pracy, poziom bezpieczeństwa, system edukacji czy jakość publicznej opieki zdrowotnej. Na liście 20 najlepszych krajów do życia znala-zła się także Polska, choć próżno wypatrywać jej na podium.