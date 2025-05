i Autor: Grzegorz Adamczewski, Materiały prasowe

unijne fundusze

Polska wynegocjowała strategiczne zmiany w KPO – co to oznacza?

Rewolucyjne zmiany w Krajowym Planie Odbudowy (KPO)! Polska wynegocjowała utworzenie Funduszu Bezpieczeństwa i Obronności z budżetem 25 mld zł. To jednak nie wszystko – Państwowa Inspekcja Pracy (PIP) zostanie wzmocniona, a firmy otrzymają preferencyjne kredyty na rozwój nowych technologii. Co to oznacza dla polskiej gospodarki i pracowników? Sprawdź szczegóły!