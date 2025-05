i Autor: Shutterstock

KE zatwierdza zmiany w KPO! Miliardy na obronność dla Polski

Polska zyska miliardy euro na wzmocnienie obronności! Komisja Europejska zatwierdziła zmiany w Krajowym Planie Odbudowy (KPO), otwierając drogę do utworzenia Funduszu Bezpieczeństwa i Obronności. To strategiczna decyzja, która wpłynie na bezpieczeństwo kraju i regionu. Co dokładnie się zmieni i jak zostaną wykorzystane te środki?