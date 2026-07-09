Polska wzgardziła odzyskaniem długu od Gazpromu? Minister tłumaczy kuriozalną decyzję

Dariusz Brzostek
Dariusz Brzostek
PAP
PAP
2026-07-09 11:45

174 miliony złotych od rosyjskiego Gazpromu wciąż nie trafiły do polskiego budżetu, a wokół sprawy wybuchła polityczna burza. Po doniesieniach o rzekomym blokowaniu egzekucji kary przez Ministerstwo Finansów głos zabrał minister Andrzej Domański. Szef resortu przekonuje, że nie ma mowy o żadnej blokadzie, a problem dotyczy wyłącznie formalności.

Duży niebieski napis i logo firmy Gazprom. Obok na miniaturze minister finansów Andrzej Domański. O sporze czytaj na SE Superbiz.
Autor: Super Express, Shutterstock/ Shutterstock

Czy Polska straci szansę na odzyskanie 174 mln zł od rosyjskiego Gazpromu? Takie obawy pojawiły się po publikacji „Pulsu Biznesu”, który informował o sporze wokół egzekucji prawomocnie zasądzonej kary.

Teraz do sprawy odniósł się minister finansów Andrzej Domański.

Minister odpowiada na zarzuty

Szef resortu finansów stanowczo odrzucił sugestie, że blokuje odzyskanie pieniędzy od rosyjskiego giganta.

Minister finansów w żaden sposób nie blokuje egzekucji należnych środków – zapewnił Andrzej Domański w programie „Tłit” Wirtualnej Polski.

Jak wyjaśnił, decyzja resortu nie dotyczyła samej możliwości ściągnięcia kary, lecz kwestii formalnych związanych z postępowaniem. Chodziło o ustalenie, czy konkretny urząd skarbowy może występować w tej sprawie jako strona.

174 miliony złotych wciąż czekają

Przypomnijmy, że Gazprom został ukarany za brak współpracy z Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów podczas śledztwa dotyczącego finansowania budowy gazociągu Nord Stream 2.

Początkowo kara wynosiła 50 mln euro, czyli ponad 213 mln zł. Po sądowej batalii została jednak obniżona do około 174 mln zł. Wyrok jest prawomocny, ale rosyjski koncern do dziś nie zapłacił ani złotówki.

Spór między urzędami

Sednem problemu okazał się konflikt pomiędzy organami skarbowymi dotyczącymi możliwości wykorzystania zamrożonych aktywów Gazpromu do wyegzekwowania należności.

Według wcześniejszych informacji jeden z urzędów uważał, że pieniądze można odzyskać z majątku rosyjskiej spółki znajdującego się pod sankcjami. Inny organ miał odmienne zdanie. Ostatecznie sprawa trafiła do Ministerstwa Finansów.

Prezes UOKiK nie kryje oburzenia

Decyzja wywołała niezadowolenie prezesa UOKiK Tomasza Chróstnego. Jego zdaniem może ona utrudnić, a nawet uniemożliwić odzyskanie środków należnych Skarbowi Państwa.

Urząd zapowiedział już analizę kolejnych kroków prawnych, które mogłyby doprowadzić do skutecznego wyegzekwowania kary od rosyjskiego koncernu.

Presja na Rosję ma być utrzymana

Andrzej Domański podkreślił jednocześnie, że Polska konsekwentnie opowiada się za dalszymi sankcjami wobec Rosji.

Jak zaznaczył, podczas spotkań ministrów finansów państw Unii Europejskiej, Polska regularnie przypomina o konieczności wywierania gospodarczej presji na Kreml.

Na razie, choć kara dla Gazpromu jest prawomocna, 174 mln zł nadal nie zasiliło polskiego budżetu. A odpowiedź na pytanie, kiedy i czy w ogóle te pieniądze uda się odzyskać, wciąż pozostaje otwarta.

Polecany artykuł:

Prezydent Nawrocki spotkał się z Zełenskim. Padły twarde słowa o UPA
DOMAŃSKI ZAPEWNIA: Nie będzie waloryzacji 800 plus. Kwota się nie zmieni
QUIZ. Królowie Polski w konwencji prawda/fałsz! Wstyd się pomylić więcej niż dwa razy!
Pytanie 1 z 11
Pierwszym oficjalnym królem Polski był Mieszko I?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

Andrzej Domański
GAZPROM
MINISTER FINANSÓW
MINISTERSTWO FINANSÓW