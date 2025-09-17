W 2024 roku 6,4% mieszkańców UE doświadczyło poważnego niedostatku materialnego i społecznego, co stanowi spadek w porównaniu do poprzedniego roku.

Polska wyróżnia się jednym z najniższych wskaźników niedostatku w UE (2,3%), wyprzedzając nawet wiele dużych gospodarek, jak Niemcy czy Francja.

Największy odsetek osób zmagających się z niedostatkiem to dzieci i młodzież poniżej 18 roku życia (7,9%), a problem częściej dotyka kobiet niż mężczyzn.

Eurostat mierzy niedostatek, jeśli osoba nie może sobie pozwolić na 7 z 13 podstawowych dóbr i usług, takich jak regularne posiłki czy opłacenie mieszkania

Jak Polska wypada na tle Europy pod względem ubóstwa?

Najnowszy raport Europejskiego Urzędu Statystycznego (Eurostat) za 2024 rok pokazuje, że 6,4 proc. mieszkańców Unii Europejskiej doświadczało poważnego niedostatku materialnego i społecznego (wskaźnik SMSD). To niewielka poprawa w stosunku do roku 2023, kiedy odsetek ten wynosił 6,8 proc. W tym wymagającym krajobrazie gospodarczym Polska wyróżnia się bardzo pozytywnie. Na tle Unii Europejskiej, gdzie wskaźnik ten wyniósł 6,4 proc., Polska z wynikiem 2,3 proc. plasuje się w ścisłej czołówce państw z najniższym odsetkiem mieszkańców doświadczających niedostatku. Co więcej, nasz kraj odnotował wyraźną poprawę – jeszcze w 2023 roku wskaźnik ubóstwa w Polsce wynosił 3 proc. Lepsze wyniki od Polski w całej wspólnocie uzyskały jedynie Słowenia (1,8 proc.) oraz Chorwacja (2 proc.).

Które kraje UE mają największe problemy finansowe?

Na drugim biegunie zestawienia znajdują się państwa, w których sytuacja materialna obywateli jest znacznie trudniejsza. Jak wynika z analizy portalu XYZ, największy odsetek mieszkańców zmagających się z trudną sytuacją życiową odnotowano w Rumunii (17,2 proc.) oraz Bułgarii (16,6 proc.).

Podium państw z największymi wyzwaniami zamyka Grecja, gdzie wskaźnik niedostatku osiągnął poziom 14 proc. Ciekawie prezentują się również największe gospodarki Unii. Najtrudniejszą sytuację zaobserwowano w Hiszpanii (8,3 proc.), podczas gdy we Francji (6,6 proc.) i Niemczech (6,2 proc.) wskaźniki były zbliżone do unijnej średniej. Najlepiej spośród gigantów poradziły sobie Włochy z wynikiem 4,6 proc.

Kto jest najbardziej narażony na niedostatek materialny?

Analiza danych Eurostatu pozwala również zidentyfikować grupy najbardziej narażone na problemy finansowe w UE. Z raportu wynika, że z niedostatkiem najczęściej mierzą się osoby, które nie ukończyły 18. roku życia (7,9 proc.). Wśród osób w wieku produkcyjnym (19-64 lata) wskaźnik ten wyniósł 6,4 proc., a najrzadziej problem dotykał seniorów (65+), gdzie wyniósł 5,1 proc. Dane pokazują także niewielką różnicę ze względu na płeć – z niedostatkiem zmaga się 6,6 proc. kobiet i 6,2 proc. mężczyzn.

Według metodologii Eurostatu, osoba dotknięta niedostatkiem nie może sobie pozwolić na co najmniej 7 z 13 dóbr i usług, uznawanych za podstawę godnego życia. Chodzi tu między innymi o możliwość spożywania regularnych posiłków, terminowe opłacanie czynszu i rachunków czy aktywne uczestniczenie w życiu społecznym, np. poprzez spotkania z bliskimi.

