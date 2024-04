Kogo poszukuje do pracy fabryka opon w Dębicy?

Fabryka opon w Dębicy świętuje w tym roku 85-lecie istnienia, z czego ostatnie 29 lat to czas dynamicznego rozwoju przy wsparciu strategicznego inwestora, amerykańskiej firmy Goodyear. Dębicka fabryka, produkująca innowacyjne opony zarówno pod marką własną, jak i pod różnymi markami z szerokiego portfolio inwestora (Goodyear, Dunlop, Fulda czy Sava), jest największym zakładem Goodyeara w Europie.

Zainteresowane osoby mogą składać swoje zgłoszenia na dwa sposoby:

Osobiście: przynosząc CV w wersji papierowej bezpośrednio do fabryki. W każdy wtorek w godzinach 7:00–15:00 w Punkcie Obsługi Pracownika dyżuruje przedstawiciel działu HR, który służy informacją o przyszłej roli, obowiązkach, perspektywach rozwoju i dodatkowych benefitach dla pracowników.

Online: wchodząc na stronę internetową firmy należy z listy aktualnych rekrutacji wybrać preferowane stanowisko pracy. Na stronie można zapoznać się z wymaganiami dotyczącymi poszczególnych funkcji. Wystarczy wypełnić formularz zgłoszeniowy, załączając CV.

Firma poszukuje pracowników na stanowiska: operatorów produkcji opon i maszyn CNC, monterów ds. form, mechaników remontowych, elektryków, elektroenergetyków oraz elektromechaników.

Osoby, które zdecydują się dołączyć do zespołu fabryki, mogą liczyć na stabilne zatrudnienie w organizacji o ugruntowanej pozycji na rynku oraz na profesjonalny program wdrożenia do pracy, co jest szczególnie istotne dla rozpoczynających swoją karierę zawodową. Ponadto, firma umożliwia zdobywanie nowych umiejętności i awans w ramach struktury międzynarodowej korporacji, oferując dofinansowanie do szkoleń i kursów. Dodatkowym atutem pracy w tym zakładzie jest rozbudowany pakiet świadczeń socjalnych oraz dostęp do prywatnej opieki medycznej, co stanowi integralną część szerokiego pakietu benefitów pracowniczych. Szczegóły dostępne są na stronie firmy.

Jak wygląda proces rekrutacji w Dębicy?

Proces rekrutacyjny będzie wspierany także kampanią employer branding realizowaną w kanałach digital. W krótkich filmach wideo pracownicy fabryki podzielą się swoimi osobistymi doświadczeniami z pracy, przybliżając kandydatom atmosferę, kulturę organizacyjną oraz możliwości rozwoju, jakie oferuje firma.

Co oferuje pracodawca w Dębicy?

Zatrudniając ok. 3000 osób, FO Dębica SA jest jednym z największych pracodawców na Podkarpaciu. W ramach globalnego koncernu The Goodyear Tire & Rubber Company, który od 1995 roku jest inwestorem strategicznym w spółce, Dębica korzysta z zaplecza technologicznego, innowacji i know-how, jakie oferuje jeden z globalnych liderów produkcji opon z historią liczącą aż 125 lat. Dębicka fabryka jest największym zakładem Goodyeara w Europie i jednym z trzech największych na świecie. Produkowane są tutaj opony do samochodów osobowych, dostawczych i ciężarowych pod markami Goodyear, Dunlop, Fulda, Dębica i Sava, które trafiają do 59 krajów. Fabryka produkuje też opony na tzw. pierwsze wyposażenie dla największych producentów aut na świecie.

