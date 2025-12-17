Ceramika Paradyż zwalnia 140 pracowników (13% załogi) w związku z rosnącymi kosztami produkcji i napływem tanich płytek z Indii.

Problem dotyczy całej polskiej branży ceramicznej, która boryka się z wysokimi cenami energii i gazu oraz importem tanich produktów.

Mimo braku optymizmu co do przyszłości, firma nie planuje dalszych zwolnień, skupiając się na optymalizacji i zmianie strategii.

Wcześniejsze zwolnienia w Cerradzie i ostrzeżenia Polskiej Unii Ceramicznej wskazują na poważne zagrożenie dla całej branży

Ilu pracowników zwalnia Ceramika Paradyż i dlaczego?

Jeden z czołowych polskich producentów płytek, Ceramika Paradyż, oficjalnie potwierdził redukcję zatrudnienia. Jak informuje Wyborcza.pl, zwolnienia grupowe obejmą 140 osób, co stanowi 13% całej, liczącej ponad tysiąc osób załogi firmy z Opoczna. Prezes Marek Barański wprost wskazuje na przyczyny tej trudnej decyzji. „Jednym z problemów branży jest kwestia zalania rynku polskiego tanimi produktami, np. z Indii, które wpłynęły bardzo mocno na ograniczenie produkcji polskich firm” – wyjaśnia. Zwolnienia grupowe w Ceramice Paradyż są bezpośrednio związane z trudną sytuacją na rynku, spotęgowaną przez napływ tanich produktów z zagranicy. Firma zapewnia, że wszyscy zwalniani pracownicy otrzymają świadczenia należne im zgodnie z Kodeksem Pracy, jednak sytuacja pokazuje skalę problemów, z jakimi mierzą się krajowi producenci.

Tanie płytki z Indii zalewają rynek. Jakie są skutki?

Głównym wyzwaniem, przed którym stoi obecnie polska branża ceramiczna, jest rosnąca konkurencja ze strony znacznie tańszych produktów importowanych. Chodzi przede wszystkim o płytki sprowadzane z Indii oraz Turcji, które dzięki niższym kosztom produkcji mogą być oferowane na polskim rynku po cenach, z którymi rodzimym firmom trudno jest konkurować. Jednocześnie polscy przedsiębiorcy zmagają się z wciąż wysokimi kosztami energii i gazu, które są kluczowe w procesie produkcji ceramiki. Sytuacja ta zmusza przedsiębiorstwa do drastycznego cięcia kosztów, czego najboleśniejszym skutkiem stają się właśnie zwolnienia grupowe. Aby utrzymać konkurencyjność, firmy muszą obniżać marże, co negatywnie odbija się na ich wynikach finansowych i zdolności do inwestowania w rozwój.

Czy grożą nam kolejne zwolnienia w branży ceramicznej?

Chociaż prezes Marek Barański zapewnia, że Ceramika Paradyż nie planuje w najbliższym czasie kolejnych cięć i zamierza skupić się na optymalizacji strategii, jego prognozy dla całego sektora nie są optymistyczne. Niestety, zwolnienia w opoczyńskiej firmie nie są odosobnionym przypadkiem. Kilka lat temu podobny, choć na większą skalę, krok podjął inny gigant, Cerrad, który pożegnał się z 350 pracownikami. To pokazuje, że problemy mają charakter systemowy.

Eksperci z Polskiej Unii Ceramicznej już w marcu br. alarmowali, że bez rozwiązań chroniących rynek, całą branżę może czekać dalsze załamanie produkcji i kolejne zwolnienia. Jeśli sytuacja z importem tanich płytek i wysokimi kosztami działalności nie ulegnie poprawie, kolejne firmy mogą być zmuszone do podjęcia podobnych, bolesnych decyzji, co stanowi realne zagrożenie dla tysięcy miejsc pracy w całej Polsce.

Pieniądze to nie wszystko - Sebastian Kondracki